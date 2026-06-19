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Финансы

В Казахстане снижаются ставки по беззалоговым кредитам

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 13:21 Фото: pexels
После снижения базовой ставки с 18% до 17% банки Казахстана начали пересматривать стоимость беззалоговых кредитов. На днях крупный участник рынка существенно улучшил условия кредитования. Насколько станут доступнее потребительские займы в дальнейшем, выяснял Zakon.kz.

Первый сигнал для рынка

5 июня Нацбанк снизил базовую ставку с 18% до 17% годовых. Через десять дней один из банков (входящих в Топ-10 БВУ по размеру кредитного портфеля) пересмотрел условия по беззалоговым онлайн-кредитам.

Для участников зарплатного проекта ставка снизилась с 31,4% до 28%, для остальных клиентов – с 35,1% до 30%.

Это первый публичный пример того, как решение регулятора начинает отражаться на стоимости кредитов для населения.

Насколько дорогие кредиты сегодня

Несмотря на первое снижение, беззалоговые кредиты остаются одним из самых дорогих банковских продуктов.

Минимальная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) в Казахстане сегодня начинается от 21,8%. Однако такие условия, как правило, доступны наиболее надежным заемщикам. Например, отдельные банки предлагают минимальные ставки только участникам зарплатных проектов или лояльным клиентам.

Для большинства казахстанцев стоимость кредита значительно выше. Основная часть предложений находится в диапазоне от 28% до 35%, а максимальная ГЭСВ по отдельным программам достигла 42%.

При этом самая популярная сумма беззалогового кредита у большинства банков составляет от 7 млн до 9,5 млн тенге.

Почему ставки по кредитам могут снижаться и дальше

Главная причина – замедление инфляции. В мае она снизилась до 10,4%, а Национальный банк прогнозирует, что к концу года показатель составит около 10%. Одновременно регулятор улучшил и среднесрочный прогноз, ожидая возвращения инфляции к целевым 5% к 2028 году.

Результаты последнего макроэкономического опроса Национального банка также показывают, что участники финансового рынка ожидают дальнейшего снижения базовой ставки – примерно до 16% к концу 2026 года.

Если этот сценарий реализуется, стоимость привлечения денег для банков продолжит снижаться, а вместе с ней постепенно могут уменьшаться и ставки по новым кредитам.

Однако снижение базовой ставки на 1 процентный пункт вовсе не означает такого же снижения ставок по кредитам, поясняет финансист Арсен Темирбаев.

"Банки самостоятельно определяют стоимость займов, исходя не только из стоимости денег, но и из конкуренции, оценки рисков и собственной стратегии. Отдельные игроки готовы снижать ставки значительно быстрее, чем меняется базовая ставка".Арсен Темирбаев

Но есть и другая тенденция

При этом Национальный банк уже второй год последовательно проводит политику по охлаждению рынка потребительского кредитования.

За это время были ограничены максимальные сроки беззалоговых кредитов, изменено налоговое регулирование, чтобы сделать кредитование бизнеса более привлекательным для банков, а также подготовлены новые правила расчета коэффициента совокупной долговой нагрузки заемщика.

Кроме того, с апреля 2026 года для банков начал действовать секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам в размере 2%. Это означает дополнительные требования к капиталу и, как следствие, более осторожный подход к выдаче новых займов.

"Тем не менее, я предполагаю, что при дальнейшем падении инфляции и снижении базовой ставки минимальные условия по кредитам могут приблизиться к 20%, а наиболее распространенные предложения – сместиться в диапазон 26-33%".Арсен Темирбаев

Это лишь ориентировочная оценка, поскольку стоимость кредитов зависит не только от базовой ставки или инфляции, предупреждает эксперт.

Ранее мы рассказали, что в первом квартале 2026 года банки выдали населению на 4,4% меньше новых кредитов, чем годом ранее, – это последствия политики регулятора. Основной вклад в динамику внесли именно потребительские займы, объем выдачи которых сократился на 7%. При этом именно на них приходится около 85% всех новых кредитов населению.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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