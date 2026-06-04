Деньги в долг становятся роскошью: выдача кредитов населению сократилась на 4,4% в Казахстане

Кредитный бум, который несколько лет поддерживал розничный рынок, начинает выдыхаться. В I квартале 2026 года банки выдали населению на 4,4% меньше новых займов, чем годом ранее. Одновременно выросли ставки, а прирост новых заемщиков практически остановился, сообщает Zakon.kz.

Главный источник роста дал сбой

Основной причиной снижения рынка стали потребительские займы. Их выдача за год сократилась на 7,0%. Такие выводы содержатся в обзоре рынка розничного кредитования за I квартал, подготовленном Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК).

7% – это важно и много – ведь именно на потребительские кредиты приходится около 85% всех новых займов населению. Поэтому любое изменение в этом сегменте автоматически отражается на всем рынке.

"Одновременно ипотека (+12,3%) и автокредитование (+18,8%) сохранили положительную динамику, что указывает на постепенное перераспределение структуры розничного кредитования в пользу обеспеченных продуктов с более низким уровнем риска и длительным сроком обращения". АФК

По сути, рынок постепенно меняет структуру. Если раньше основной рост обеспечивали необеспеченные потребительские кредиты, то теперь большую устойчивость демонстрируют продукты с залогом.

И еще показательная деталь: даже несмотря на рост ипотеки и автокредитования, совокупный розничный кредитный портфель за квартал увеличился лишь на 1,2%. Год назад рост составлял 3,5%.

Дешевых денег больше нет

На фоне высокой базовой ставки банки продолжают повышать стоимость заемных денег.

Средневзвешенная ставка по розничным кредитам достигла 20,9%, увеличившись на 2,7 процентного пункта с начала года.

Особенно заметно подорожали автокредиты и беззалоговые потребительские займы. Эксперты связывают это с высокой стоимостью фондирования и завершением различных маркетинговых программ банков. А для заемщиков обслуживать кредит становится сложнее, потому что растет ежемесячная нагрузка на бюджет.

Сказать "да" банки готовы не всем

Высокие ставки ударили не только по стоимости кредитов, но и по спросу. За январь-март количество заявок на получение займов сократилось на 10,7%.

По ипотеке снижение составило 20,7%, по автокредитам – 11,0%, по беззалоговым потребительским займам – 10,8%.

Одновременно банки ужесточили подход к оценке клиентов. Если год назад средний уровень одобрения заявок составлял 26,6%, то теперь он снизился до 21,8%.

Особенно сильно показатель просел в сегменте залоговых потребительских кредитов – с 36,3% до 17,5%.

Новых заемщиков почти не осталось

Еще один показатель говорит о том, что рынок постепенно подходит к естественным ограничениям роста.

"Рынок демонстрирует признаки насыщения. Так, уровень проникновения кредитования снизился с 88,6% до 87,6%, тогда как количество уникальных заемщиков за квартал увеличилось лишь на 3 тыс. человек против прироста на 40 тыс. за аналогичный период 2025 года". АФК

Фактически это означает, что большинству банков становится все сложнее находить новых клиентов. Потенциал экстенсивного роста, который долгие годы поддерживал рынок, постепенно исчерпывается.

Дополнительным сигналом стало ухудшение качества кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности выросла с 4,0% до 4,4%.

Рынок ждут новые ограничения

С апреля 2026 года начала действовать норма о секторальном контрциклическом буфере капитала в размере 2% по розничным кредитам.

Для банков это означает дополнительные требования к капиталу. В результате финансовые организации могут стать еще более осторожными при выдаче новых займов.

Так что, по оценкам банков, во II квартале существенных изменений ждать не стоит. Спрос по большинству направлений останется сдержанным. Некоторое оживление возможно лишь в ипотеке благодаря ежегодным выплатам государственной премии по жилищным строительным сбережениям.

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