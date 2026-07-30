Кредиты в Казахстане подешевели: кто выиграл от снижения ставок

На кредитном рынке Казахстана произошли изменения, которых многие ждали несколько месяцев. Банки начали пересматривать стоимость займов, однако новые условия оказались выгодны далеко не для всех, сообщает Zakon.kz.

Деньги из банков "теряют в весе"

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте, в июне 2026 года снизилась до 20,9% против 22,7% месяцем ранее. Для сравнения: стоимость кредитов для юридических лиц за тот же период уменьшилась лишь с 20,3% до 19,8%. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Казахстана.

Июнь стал первым месяцем, когда реакция банков на решение регулятора отчетливо проявилась в статистике. До этого средняя стоимость кредитов для населения на протяжении нескольких месяцев практически не менялась: в январе она составляла 22,4%, в феврале – 21,6%, в марте – 22,3%, в апреле – 22,5%, а в мае достигла 22,7%.

Наиболее заметно подешевели краткосрочные и среднесрочные займы. По кредитам сроком до одного месяца ставка снизилась с 26,5% до 24,9%, от трех месяцев до года – с 22,7% до 21,1%, а по займам сроком от одного года до пяти лет – с 25,8% до 23,0%.

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Кому повезло больше остальных

Однако снижение ставок оказалось неравномерным. Наиболее заметно подешевели краткосрочные и среднесрочные кредиты. Например, по займам сроком от одного года до пяти лет средневзвешенная ставка снизилась с 25,8% до 23,0%. В то же время по кредитам сроком свыше пяти лет она, напротив, выросла с 15,2% до 15,7%. Это означает, что эффект от снижения базовой ставки пока по-разному проявился в различных сегментах кредитного рынка.

Отметим, что 5 июня 2026 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 18% до 17%. После этого банки второго уровня начали корректировать стоимость своих кредитных продуктов.

Поскольку решение было принято в начале месяца, его влияние уже успело отразиться в июньской статистике.

24 июля Национальный банк вновь снизил базовую ставку – до 16,75%. Однако это решение было принято уже после завершения отчетного периода, поэтому в июньских данных оно еще не отражено.

Что изменится после второго снижения ставки

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, заметного удешевления кредитов по итогам июля ждать не стоит. Если после снижения базовой ставки с 18% до 17% банки достаточно быстро скорректировали стоимость займов, то второе решение регулятора, принятое 24 июля, окажет значительно более сдержанное влияние.

По оценке эксперта, средневзвешенная ставка по кредитам для населения в июле, вероятнее всего, снизится до 20,6-20,8%.

"При наиболее благоприятном сценарии ставка может приблизиться к 20,5%, однако более глубокое снижение уже по итогам одного месяца маловероятно". Арсен Темирбаев

Для бизнеса изменения, скорее всего, окажутся еще менее заметными. Финансист прогнозирует, что средняя ставка по кредитам юридическим лицам может составить 19,6- 19,7%.

Аналитик объясняет это двумя причинами. Во-первых, второе снижение базовой ставки оказалось значительно менее существенным – всего на 0,25 процентного пункта. Во-вторых, решение вступило в силу лишь в конце июля, поэтому у банков было слишком мало времени, чтобы массово пересмотреть условия кредитования и сформировать значительный объем новых выдач по обновленным ставкам. По этой причине основной эффект от июльского решения Нацбанка, по его мнению, с высокой вероятностью проявится уже в августовской статистике.

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