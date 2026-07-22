Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 22 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,59 тенге, евро – 536,22 тенге, рубля – 5,96 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,2 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533,2 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,61 тенге, продажи – 5,75 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,5 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.