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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 22 июля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:19 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 22 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 469,59 тенге, евро – 536,22 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 466 тенге, продажи – 473 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 5,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 467,2 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 533,2 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,61 тенге, продажи – 5,75 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 467,5 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 533 тенге, продажи – 538 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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