Внешний долг Казахстана приблизился к 182 млрд долларов: почему эта цифра не означает долг государства

Сообщения о том, что внешний долг Казахстана достиг почти 182 млрд долларов, регулярно вызывают тревогу в обществе. Однако эксперты подчеркивают: внешний долг страны и государственный долг – это разные показатели, которые нельзя смешивать, сообщает Zakon.kz.

В казахстанском информационном пространстве продолжается путаница между внешним и государственным долгом. Как отмечает финансист Расул Рысмамбетов, общий внешний долг страны включает обязательства не только государства, но и банков, частных компаний, а также межфирменную задолженность международных корпораций.

По данным на начало 2026 года, внешний долг Казахстана составил 181,8 млрд долларов. При этом непосредственно на органы государственного управления приходится лишь 16 млрд долларов, или 8,8% от общей суммы. Еще 2,6 млрд долларов приходится на Национальный банк.

Государство несет лишь около 9% внешнего долга, тогда как подавляющая его часть – долги частного сектора и межфирменные обязательства транснациональных корпораций и крупных холдингов. Расул Рысмамбетов

Так же он приводит сравнение внешнего госдолга Казахстана со странами Центральной Азии. Так, на начало 2026 года внешний госдолг Казахстана 17 млрд долларов, или 5,6% к к ВВП. При этом у Узбекистана внешний госдолг в районе 40 млрд долларов, и это 27,1% к ВВП этой страны. У Кыргызстана внешний госдолг – 5,35 млрд долларов, и это 24-25% к ВВП.

Эксперт подчеркивает, что рост внешнего долга далеко не всегда является негативным явлением. Значительная часть привлеченных средств направляется на развитие крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслях экономики.

"Если за привлеченными средствами стоят месторождения, заводы, трубопроводы, электростанции, дороги или экспортные проекты, то на другой стороне баланса возникает актив, который будет генерировать доходы многие годы". Расул Рысмамбетов

По его словам, почти половина внешнего долга Казахстана связана именно с финансированием инвестиционных проектов внутри международных корпоративных групп.

"Будьте готовы, что, если Exxon вложит в Кашаган 50 млрд долларов, это будет рост внешнего долга, безо всякого влияния на государственный долг". Расул Рысмамбетов

Финансист отмечает, что современная мировая экономика во многом основана на использовании заемного капитала. Поэтому при оценке долговой нагрузки важна не только абсолютная сумма обязательств, но и структура долга, а также способность созданных за счет привлеченных средств активов генерировать доход.

Именно поэтому, считают эксперты, при анализе новостей о внешнем долге Казахстана необходимо обращать внимание не только на итоговую цифру, но и на то, какие обязательства скрываются за ней и какие проекты финансируются за счет привлеченного капитала.