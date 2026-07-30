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Финансы

Стало известно, куда жители Казахстана направили 400 млрд тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Страховой рынок Казахстана продолжает расти, однако почти половину всех страховых премий обеспечил только один продукт. За первые шесть месяцев 2026 года казахстанцы потратили на него почти 400 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Почти триллион за полгода

С начала 2026 года положительная динамика страхового сектора резко ускорилась. По данным Нацбанка Казахстана, 1 июля 2026 года активы страховых организаций достигли 4,4 трлн тенге. За год они увеличились на 977,8 млрд тенге, или на 28,3%.

Только за апрель – июнь рынок прибавил еще 402,4 млрд тенге. Такой прирост стал одним из самых значительных за последнее время – он свидетельствует о том, что страховой сектор продолжает укреплять свои позиции в финансовой системе страны.

При этом рост распределился неравномерно. Основную часть новых активов обеспечили компании по страхованию жизни. За квартал их активы увеличились на 311,7 млрд тенге, тогда как компании общего страхования прибавили 90,7 млрд тенге.

В результате доля Life-сегмента в совокупных активах рынка выросла с 55,1% до 60,6%. Иными словами, сегодня именно страхование жизни формирует большую часть страхового рынка Казахстана.

Каждый второй тенге ушел в Life

Лидерство компаний по страхованию жизни объясняется структурой новых продаж.

За январь – июнь страховые организации собрали 926 млрд тенге страховых премий. Из них 384,3 млрд тенге пришлось на пенсионные аннуитеты. Это 41,5% всего рынка.

Для сравнения, премии по классическому страхованию жизни составили 107,4 млрд тенге, по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – 78,3 млрд тенге, по страхованию имущества – 77 млрд тенге, а по страхованию на случай болезни – 45,9 млрд тенге.

Таким образом, пенсионные аннуитеты почти в пять раз (!) опередили обязательное автострахование и более чем втрое – традиционное страхование жизни, став крупнейшим продуктом страхового рынка.

страхование, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:27

Фото: Zakon.kz

Большие деньги любят терпение

По мнению экономиста Руслана Султанова, столь резкое ускорение может быть связано с изменением правил использования пенсионных накоплений.

"Резкое повышение пенсионных порогов могло неожиданно стать дополнительным стимулом для рынка страхования жизни. В итоге часть средств могла перейти из пенсионной системы в страховую, обеспечив крупнейший квартальный прирост активов рынка".Руслан Султанов

Интересен, на наш взгляд, и такой момент: быстрое увеличение активов не означает столь же стремительный рост доходов страховщиков.

По итогам первого полугодия 2026 года страховые резервы достигли 3 трлн тенге, из которых около 2,2 трлн тенге приходится на компании по страхованию жизни. Эти средства формируются под будущие выплаты по уже заключенным договорам и не являются свободными ресурсами компаний.

Кроме того, компании по страхованию жизни и общего страхования работают по разным бизнес-моделям. Если общее страхование в основном связано с краткосрочными рисками – автомобилями, имуществом, ответственностью, то Life-компании принимают на себя обязательства, которые могут исполняться десятилетиями. Поэтому значительная часть поступающих средств направляется на формирование резервов.

Именно поэтому, несмотря на лидерство по активам, резервам и объему новых премий, основную прибыль рынка по-прежнему получают компании общего страхования.

Ранее мы рассказали, в каком случае кредит или ипотеку может погасить страховая выплата.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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