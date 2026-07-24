Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июля

Фото: freepik

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,74 тенге, евро – 531,08 тенге, рубля – 5,92 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472,3 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 543,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,81 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 473,2 тенге, продажи – 475,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 536 тенге, продажи – 542,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,75. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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