Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,74 тенге, евро – 531,08 тенге, рубля – 5,92 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472,3 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 543,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,81 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473,2 тенге, продажи – 475,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 536 тенге, продажи – 542,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,75.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.