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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июля

Разная валюта, разные валюты, обменник, обменники, обмен валют, курс валют, обмен валюты, курс валюты, доллары, евро, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 11:05 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 24 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 465,74 тенге, евро – 531,08 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 470 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 532 тенге, продажи – 542 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,5 тенге, продажи – 6 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 472,3 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 537,6 тенге, продажи – 543,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,81 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 473,2 тенге, продажи – 475,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 536 тенге, продажи – 542,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,68 тенге, продажи – 5,75.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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