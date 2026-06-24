Доллар начал расти на бирже в Казахстане 24 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 24 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 487,02 тенге, поднявшись на 0,86 тенге. В предыдущие дни фиксировалось его снижение.

Курс российского рубля также ушел вниз на 0,02 и остановился на уровне 6,50 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,59 тенге (-0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,77-488,53 тенге, евро – по 552,35-557,84 тенге, рубли – по 6,21-6,35.

По состоянию на 24 июня 2026 года на мировых рынках зафиксировано резкое падение нефтяных котировок.

При этом стоимость эталонной марки Brent впервые за четыре месяца опустилась ниже $76 за баррель. Текущие котировки в ходе торгов на Лондонской бирже ICE снизились до $76,46 за баррель. Дневной диапазон колебаний составил $75,78-76,84 за баррель.

Нефть WTI (августовские фьючерсы) на Нью-Йоркской бирже (NYMEX) торгуется в районе $73,19-73,21 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 486,19 тенге, евро – 554,26 тенге, рубля – 6,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 24 июня, можно здесь.