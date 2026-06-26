Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны
Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 488 тенге.
Средний курс покупки евро в Астане – 549 тенге, продажи – 559 тенге.
Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,35 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы
Средний курс покупки доллара в Алматы – 485,84 тенге, продажи – 487,82 тенге.
Средний курс покупки евро в Алматы – 552,07 тенге, продажи – 557,45 тенге.
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,21 тенге.
Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,54 тенге, продажи – 488,59 тенге.
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 550.33 тенге, продажи – 555.93 тенге.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.