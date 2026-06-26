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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 26 июня

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:27 Фото: freepik
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 26 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны

Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 488 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане – 549 тенге, продажи – 559 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане – 6 тенге, продажи – 6,35 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы

Средний курс покупки доллара в Алматы – 485,84 тенге, продажи – 487,82 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы – 552,07 тенге, продажи – 557,45 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,05 тенге, продажи – 6,21 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 486,54 тенге, продажи – 488,59 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 550.33 тенге, продажи – 555.93 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,05 тенге, продажи – 6,17 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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