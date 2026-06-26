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Общество

Кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:46 Фото: pexels
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, на каком этапе находится вопрос использования смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что министерством разрабатывается соответствующее положение.

"Я думаю, что в старших школах нужно будет (разрешить. – Прим. ред.), так как многие предметы идут через онлайн-платформы, также у нас идет подготовка к ЕНТ и SAT, возможно, эти моменты мы будем еще обсуждать с учителями. В других моментах – до 7 класса во время уроков смартфоны нужно будет сдать", – заявила министр.

28 мая 2026 депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили поправки, которые пересматривают некоторые обязанности педагогов. Так, документом в Законе РК "Об образовании" Министерство просвещения наделяется полномочием по разработке и утверждению правил использования устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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