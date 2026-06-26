Кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, на каком этапе находится вопрос использования смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Жулдыз Сулейменова отметила, что министерством разрабатывается соответствующее положение.

"Я думаю, что в старших школах нужно будет (разрешить. – Прим. ред.), так как многие предметы идут через онлайн-платформы, также у нас идет подготовка к ЕНТ и SAT, возможно, эти моменты мы будем еще обсуждать с учителями. В других моментах – до 7 класса во время уроков смартфоны нужно будет сдать", – заявила министр.

28 мая 2026 депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили поправки, которые пересматривают некоторые обязанности педагогов. Так, документом в Законе РК "Об образовании" Министерство просвещения наделяется полномочием по разработке и утверждению правил использования устройства сотовой связи обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования.