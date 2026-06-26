#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Тенге стал меньше: глава Нацбанка рассказал, что это дает

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 11:57 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал, почему пересмотрели дизайн национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что в первую очередь речь идет об удобстве при использовании.

"Чтобы помещался в бумажнике или кошельке. Сейчас это более-менее международный стандарт, они удобные для использования. Меньше не будет", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, это позволило оптимизировать процессы.

"Есть лист и с этого листа раньше выходило условно пять банкнот. Теперь из-за того, что размер меньше, этот лист используется полностью – 90% этого листа используется для изготовления купюр. Поэтому экономия появляется. А сколько именно – это закрытая информация", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
16:30, 05 июня 2026
Почему укрепляется тенге, рассказал глава Нацбанка
Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
12:38, 02 сентября 2025
Ждать ли доллар по 1000 тенге, ответил глава Нацбанка
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
14:02, 11 июля 2025
Глава Нацбанка о решении Кабмина по тарифной политике: Цены должны идти вниз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: