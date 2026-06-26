Тенге стал меньше: глава Нацбанка рассказал, что это дает

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал, почему пересмотрели дизайн национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов заявил, что в первую очередь речь идет об удобстве при использовании.

"Чтобы помещался в бумажнике или кошельке. Сейчас это более-менее международный стандарт, они удобные для использования. Меньше не будет", – сказал глава Нацбанка.

По его словам, это позволило оптимизировать процессы.

"Есть лист и с этого листа раньше выходило условно пять банкнот. Теперь из-за того, что размер меньше, этот лист используется полностью – 90% этого листа используется для изготовления купюр. Поэтому экономия появляется. А сколько именно – это закрытая информация", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк расширил перечень иностранных валют, к которым устанавливается официальный курс тенге.