Печатает ли Нацбанк новые деньги для нужд правительства

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказал, как решается вопрос финансирования непредвиденных ситуаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что правительственный резерв формируется в составе республиканского бюджета и утверждается Парламентом. "Никак нет (Новые деньги не печатают – Прим. ред.). Это сугубо деньги правительства – это деньги на непредвиденные ситуации и они никак не касаются Нацбанка", – заявил глава Нацбанка. Ранее Тимур Сулейменов рассказал, почему пересмотрели дизайн национальной валюты.

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