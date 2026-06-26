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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 26 и 27 июня

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 26 июня 2026 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,11 тенге, повысившись на 0,8 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 553,92 тенге, увеличившись на 3,37.

Курс российского рубля остановился на уровне 6,33 тенге

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:32
Доллар продолжил расти в Казахстане 26 июня

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах составил 71,45 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,62-487,60 тенге, евро – по 553,37-558.81 тенге, рубли – по 6,3-6,51.

Утром 22 мая Национальный банк установил курс доллара в 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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