Крупнейшую пристройку начали сносить в центре Алматы после 2 лет судебных разбирательств

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В центре Алматы начат снос крупнейшей пристройки. Об этом сегодня, 26 июня 2026 года, проинформировали в Управлении градостроительного контроля акимата города, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, сносят пристройку по пр. Назарбаева, 220/3, где располагалось несколько офисов и объектов общественного питания. "Ранее в ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. Кроме того, часть объекта была возведена на земле общего пользования. В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали судебные разбирательства, которые длились около 2 лет. По итогам рассмотрения дела постановлением Алматинского городского суда от 17 ноября 2025 года принято решение о принудительном сносе объекта". Управление градостроительного контроля акимата Алматы Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции. Фото: пресс-служба акимата Алматы 25 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы под снос пошло летнее кафе.

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