#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

Крупнейшую пристройку начали сносить в центре Алматы после 2 лет судебных разбирательств

Алматы, пристройка, снос, спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:44 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В центре Алматы начат снос крупнейшей пристройки. Об этом сегодня, 26 июня 2026 года, проинформировали в Управлении градостроительного контроля акимата города, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, сносят пристройку по пр. Назарбаева, 220/3, где располагалось несколько офисов и объектов общественного питания.

"Ранее в ходе внеплановой проверки установлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. Кроме того, часть объекта была возведена на земле общего пользования. В отношении собственника приняты административные меры, после чего последовали судебные разбирательства, которые длились около 2 лет. По итогам рассмотрения дела постановлением Алматинского городского суда от 17 ноября 2025 года принято решение о принудительном сносе объекта".Управление градостроительного контроля акимата Алматы

Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

Алматы, пристройка, снос, спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:44

Фото: пресс-служба акимата Алматы

25 июня 2026 года сообщалось, что в Алматы под снос пошло летнее кафе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы, дороги, здания
18:21, Сегодня
В Алматы пройдут экологические слушания по Генплану Алматы
техника, здание, снос
16:36, 09 апреля 2026
Пристройка к кафе "Эмиль" в Алматы пошла под снос
Кафе с пристройкой попали под снос Алматы
17:14, 15 августа 2024
Кафе с пристройкой попало под снос в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Сегодня
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Сегодня
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Сегодня
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: