Доллар продолжил расти в Казахстане 26 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,47 тенге, поднявшись на 1,15 тенге.
Курс российского рубля ушел вниз на 0,13 и остановился на уровне 6,33 тенге.
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,45 тенге (-0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,5-487,5 тенге, евро – по 555,5-559,5 тенге, рубли – по 6,07-6,13.
По состоянию на 26 июня 2026 года на мировых рынках продолжается падение нефтяных котировок.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,51%, до $72,85 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 3,64%, до $69,30 за баррель.
Материал по теме
Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июня, можно здесь.