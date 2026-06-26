Доллар продолжил расти в Казахстане 26 июня

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,47 тенге, поднявшись на 1,15 тенге.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,13 и остановился на уровне 6,33 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,45 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,5-487,5 тенге, евро – по 555,5-559,5 тенге, рубли – по 6,07-6,13.

По состоянию на 26 июня 2026 года на мировых рынках продолжается падение нефтяных котировок.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,51%, до $72,85 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 3,64%, до $69,30 за баррель.

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Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июня, можно здесь.