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Финансы

Доллар продолжил расти в Казахстане 26 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 июня 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,47 тенге, поднявшись на 1,15 тенге.

Курс российского рубля ушел вниз на 0,13 и остановился на уровне 6,33 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,45 тенге (-0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 486,5-487,5 тенге, евро – по 555,5-559,5 тенге, рубли – по 6,07-6,13.

По состоянию на 26 июня 2026 года на мировых рынках продолжается падение нефтяных котировок.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,51%, до $72,85 за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 3,64%, до $69,30 за баррель.

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Тенге стал меньше: глава Нацбанка рассказал, что это дает

Утром Национальный банк установил курс доллара в 485,4 тенге, евро – 550,69 тенге, рубля – 6,41 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июня, можно здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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