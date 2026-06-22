Нефть дешевеет на фоне прогресса в переговорах США и Ирана

Мировые цены на нефть снизились после новостей о прогрессе в переговорах между США и Ираном. Инвесторы рассчитывают, что дипломатическое урегулирование позволит избежать новых перебоев с поставками сырья и ослабит риски для мирового рынка, сообщает Zakon.kz.

В понедельник "черное золото" пошло вниз на фоне сообщений о продвижении диалога между Вашингтоном и Тегераном. Участники рынка надеются, что дипломатические усилия помогут снизить напряженность вокруг поставок сырья из Ближневосточного региона, пишет WSJ.

По данным международных бирж, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель. На торгах она снижалась примерно на 1,8%, достигнув отметки около 79 долларов. Американская нефть WTI также подешевела более чем на 2%.

Материал по теме Курс доллара начал снижаться в Казахстане

Как сообщает Euronews, поводом для падения котировок стали заявления посредников из Катара и Пакистана. Они сообщили о согласовании "дорожной карты", которая предусматривает меры по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Дополнительное давление на сырьевой рынок оказало решение США временно разрешить операции по продаже и поставкам иранской нефти в рамках 60-дневного переговорного периода. Рынок воспринял это как четкий сигнал к возможному увеличению предложения нефти на мировом рынке.

Еще весной стоимость нефти резко выросла из-за опасений перебоев с поставками через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. На пике котировки Brent превышали 126 долларов за баррель, однако теперь инвесторы постепенно закладывают в цены сценарий деэскалации конфликта.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что ситуация остается нестабильной. Несмотря на позитивные сигналы, окончательное соглашение между сторонами пока не достигнуто, а любые новые обострения способны вновь подтолкнуть нефтяные котировки вверх.

Ранее вице-министр энергетики сообщил, что товарный газ в Казахстане подорожает на 33%.