Цены на золото пугают инвесторов: что станет с металлом после резкого падения цен

Мировые цены на золото пережили нестабильную неделю, упав более чем на 4,5%, прежде чем с небольшим отрывом изменить курс, что вызвало беспокойство у многих инвесторов по поводу распределения своего капитала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Vietnam.vn со ссылкой на газету Dan Tri , в начале торговой недели мировые цены на золото находились на высоком уровне, превышая 4226 долларов за унцию. Однако в середине недели ситуация быстро изменилась, когда усилилось давление со стороны продавцов.

Спотовые цены на золото в какой-то момент упали до самого низкого уровня за более чем семь месяцев, достигнув минимума в 3990 долларов за унцию 24 июня и продолжая снижаться до примерно 3973 долларов за унцию, что также является самой низкой ценой на драгоценный металл с ноября 2025 года.

В целом, за время самого резкого падения на этой неделе золото потеряло более 193 долларов за унцию, что эквивалентно снижению на 4,59%.

Сохранение долларом США своего курса на 13-месячном максимуме в сочетании с ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы напрямую спровоцировало волну распродаж драгоценных металлов.

По мере укрепления доллара золото становится дороже для инвесторов, владеющих другими валютами, а альтернативные издержки владения не приносящим дохода активом, таким как золото, также возрастают.

Однако, как только цена достигла критического психологического уровня поддержки в 4000 долларов за унцию, возник спрос со стороны покупателей, желающих приобрести золото по сниженной цене. В выходные дни цены на золото продемонстрировали достаточно стабильное восстановление и завершили последнюю торговую сессию на отметке около 4088 долларов за унцию.

Непредсказуемая волатильность цен на золото вынудила многие крупные финансовые институты изменить свою краткосрочную стратегию. Банк ING недавно снизил свой средний прогноз цен на золото на предстоящий период. Согласно прогнозам учреждения, цена на золото достигнет примерно 4300 долларов за унцию в третьем квартале 2026 года и вырастет до 4600 долларов за унцию в четвертом квартале 2026 года. Эти прогнозы значительно ниже предыдущих ожиданий банка, составлявших 4850 и 5000 долларов за унцию соответственно.

По мнению независимых трейдеров, заложенный рынком потенциальный рост процентных ставок ФРС уже в сентябре в сочетании с тенденцией к замедлению инфляции создает серьезное препятствие для прорыва золота. Вероятно, рынок войдет в затяжную фазу консолидации, поскольку приток капитала больше не демонстрирует абсолютного предпочтения этому драгоценному металлу, как это было в начале года.

В долгосрочной перспективе команда глобальной инвестиционной стратегии JP Morgan Wealth Management сохраняет оптимизм, прогнозируя, что цены на золото могут завершить год в диапазоне 5500-5800 долларов за унцию. В их аналитическом отчете указывается, что, несмотря на значительную коррекцию с исторического пика в 5594 доллара за унцию, установленного в конце января, текущие цены на золото все еще примерно на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так что решение о том, стоит ли покупать больше золота, во многом зависит от склонности к риску и подхода к инвестированию.

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