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Право

Защиту почв усиливают в Казахстане – Сенат одобрил закон

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:16 Фото: freepik
Депутаты Сената 29 июня 2026 года одобрили в двух чтениях закон "О защите почв", передает корреспондент Zakon.kz.

Также были одобрены и сопутствующие поправки.

"Сегодня в Казахстане усиливаются факторы, приводящие к деградации почв: ветровая и водная эрозия, засоление, опустынивание, снижение содержания органического вещества, деградация пастбищ. Эти процессы негативно влияют не только на эффективность сельскохозяйственного производства, но и на экологическую устойчивость, качество земельных ресурсов и обеспечение населения качественными продуктами питания", – сказал депутат Сената Али Бектаев.

В частности, Закон "О производстве и обращении органической продукции" стал важным нормативным актом, направленным на сохранение естественного плодородия почв посредством развития органического земледелия, снижение химической нагрузки и формирование устойчивой системы управления природными ресурсами.

"Кроме того, был принят Закон "О пастбищах", основанный на принципах рационального использования пастбищных земель, сокращения их деградации, научно обоснованного регулирования нагрузки при выпасе скота и восстановления деградированных территорий. Также в Закон "Об особо охраняемых природных территориях" были внесены нормы, позволяющие обеспечить сохранение ценных почвенных покровов и устойчивость природных ландшафтов", – напомнил сенатор.

Одной из важнейших новелл закона является законодательное закрепление комплексной системы мероприятий по защите почв. В частности, предусматриваются проведение агрохимических и мелиоративных исследований, бонитировка почв, организация мониторинга, внедрение почвозащитных технологий и научно обоснованное применение удобрений.

Кроме того, закон создает правовую основу для развития научных исследований, широкого использования цифровых технологий, средств дистанционного зондирования Земли и современных систем мониторинга. Это позволит повысить эффективность управления земельными ресурсами и своевременно оценивать состояние почв.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут ввести паспорта для сельхозземель.

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Азамат Сыздыкбаев
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