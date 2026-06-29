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Финансы

Кому в Казахстане спишут штрафы: КГД раскрыл детали масштабной амнистии-2026

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 12:20 Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов Министерства финансов 29 июня 2026 года рассказали подробнее об административной амнистии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 17 марта 2026 года президент объявил о проведении уголовной и административной амнистии. Сенат одобрил на пленарном заседании проект закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции", а также сопутствующие законопроекты, предусматривающие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей".

Согласно проекту закона, административная амнистия предусматривает освобождение от административного взыскания в виде штрафа следующих категорий лиц:

  • граждан Республики Казахстан, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов.

При этом действие амнистии не распространяется на:

  • юридических лиц, должностных лиц, кандасов, иностранных граждан и лиц без гражданства;
  • кроме того, амнистия не применяется к административным взысканиям, назначенным судом, а также к правонарушениям, представляющим угрозу безопасности граждан и государства.

По делам, рассматриваемым органами государственных доходов, амнистия не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные:

– статьей 275 КоАП, сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчетности;

– статьей 277 КоАП, уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет;

– статьей 278 КоАП, занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет.

"Исключение указанных составов правонарушений из-под действия амнистии обусловлено тем, что они связаны с сокрытием объектов налогообложения и уклонением от исполнения налоговых обязательств, что наносит существенный ущерб экономике государства", – пояснили в комитете.

Там напомнили, что для субъектов микро- и малого предпринимательства правительство уже реализовало механизм условного "чистого листа". Он предусматривал списание пеней и штрафов при условии полной уплаты суммы налоговой задолженности, числившейся по состоянию на 1 января 2026 года.

"Соответствующие правила утверждены Министерством финансов 13 февраля 2026 года. В результате реализации данного механизма по части 1 статьи 278 и части 5 статьи 275 КоАП субъектам микро- и малого предпринимательства уже списаны штрафы и пени. По состоянию на 9 апреля 2026 года после погашения основной налоговой задолженности 19 тысячами субъектов микро и малого бизнеса на сумму 13 млрд тенге списаны пени 4,4 млрд тенге, штрафы 4,9 млрд тенге", – рассказали в КГД.

По предварительным расчетам Министерства финансов, с учетом рассматриваемого проекта закона административная амнистия может затронуть 2 370 человек на общую сумму 298,4 млн тенге, в том числе 448 физических лиц на сумму 72,7 млн тенге и 1 930 индивидуальных предпринимателей на сумму 225,6 млн тенге.

Окончательные показатели будут определены после принятия закона и его официального вступления в силу.

18 июня 2026 года в Министерстве внутренних дел подробно разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистию.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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