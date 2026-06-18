Кому в Казахстане спишут штрафы и сократят сроки: в МВД раскрыли детали масштабной амнистии

Сегодня, 18 июня 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что проведение уголовной и административной амнистии инициировано президентом в связи с принятием новой Конституции. Новый этап конституционного развития Казахстана закрепил принципы справедливости, гуманизма и уважения достоинства человека, что стало важной основой для дальнейшей модернизации правовой системы страны.

"Амнистия представляет собой не проявление снисходительности к преступности, а исключительный правовой акт, отражающий гуманистическую и созидательную направленность государственной политики. Ее основная цель заключается в создании условий для социальной адаптации совершивших правонарушение лиц, но не представляющих значительной общественной опасности. Государство ориентировано на снижение правовых и финансовых барьеров, препятствующих возвращению таких граждан к полноценной общественной, трудовой и экономической жизни". Пресс-служба МВД РК

В реализацию данного поручения главы государства депутаты Мажилиса разработали законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений. МВД совместно с другими государственными органами активно участвует в рабочих группах по обсуждению проекта документа.

"Амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом следует подчеркнуть, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые". Пресс-служба МВД РК

Уголовная амнистия

Отмечается, что по линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести . Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен .

Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного .

Как уточнил заместитель начальника Департамента юридической и нормотворческой координации МВД РК Ермек Шульден, меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.

"Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних ", – отметил он.

Кроме того, по словам представителя МВД, амнистия не будет применяться в случаях рецидива .

"Таким образом, документ сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния: при повторном совершении правонарушения меры ответственности будут применяться на общих основаниях". Ермек Шульден

Административная амнистия

В свою очередь масштабная административная амнистия охватит 263 статьи Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП), относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

"В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года". Пресс-служба МВД РК

Данная мера, как отметили в ведомстве, направлена на снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности .

Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.

Ермек Шульден пояснил, что административная амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку . В их числе – незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами .

"Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме", – заключил спикер.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

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