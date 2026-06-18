#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Кому в Казахстане спишут штрафы и сократят сроки: в МВД раскрыли детали масштабной амнистии

МВД РК, Министерство внутренних дел РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:38 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана разъяснили, кто может попасть под уголовную и административную амнистию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что проведение уголовной и административной амнистии инициировано президентом в связи с принятием новой Конституции. Новый этап конституционного развития Казахстана закрепил принципы справедливости, гуманизма и уважения достоинства человека, что стало важной основой для дальнейшей модернизации правовой системы страны.

"Амнистия представляет собой не проявление снисходительности к преступности, а исключительный правовой акт, отражающий гуманистическую и созидательную направленность государственной политики. Ее основная цель заключается в создании условий для социальной адаптации совершивших правонарушение лиц, но не представляющих значительной общественной опасности. Государство ориентировано на снижение правовых и финансовых барьеров, препятствующих возвращению таких граждан к полноценной общественной, трудовой и экономической жизни".Пресс-служба МВД РК

В реализацию данного поручения главы государства депутаты Мажилиса разработали законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений. МВД совместно с другими государственными органами активно участвует в рабочих группах по обсуждению проекта документа.

"Амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом следует подчеркнуть, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые".Пресс-служба МВД РК

Уголовная амнистия

Отмечается, что по линии МВД уголовная амнистия коснется лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Она также может быть применена к осужденным за преступления средней тяжести, если ущерб отсутствует или полностью возмещен.

Для отдельных категорий лиц предусмотрено сокращение срока наказания в зависимости от тяжести преступления и поведения осужденного.

Как уточнил заместитель начальника Департамента юридической и нормотворческой координации МВД РК Ермек Шульден, меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. осужденных, находящихся в исправительных учреждениях.

"Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни. Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних", – отметил он.

Кроме того, по словам представителя МВД, амнистия не будет применяться в случаях рецидива.

"Таким образом, документ сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния: при повторном совершении правонарушения меры ответственности будут применяться на общих основаниях".Ермек Шульден

Административная амнистия

В свою очередь масштабная административная амнистия охватит 263 статьи Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП), относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

"В рамках административной амнистии предусматривается освобождение граждан, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей), от неисполненных административных штрафов за правонарушения, совершенные включительно до 24:00 часов 17 марта 2026 года".Пресс-служба МВД РК

Данная мера, как отметили в ведомстве, направлена на снижение финансовой нагрузки на население и субъекты предпринимательства, а также на стимулирование их дальнейшей экономической активности.

Только по линии МВД эта мера затронет порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге.

Ермек Шульден пояснил, что административная амнистия носит взвешенный характер и не распространяется на правонарушения, создающие угрозу жизни людей и общественному порядку. В их числе – незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения ПДД (вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу и другие нарушения, повлекшие лишение водительских прав), а также повторные правонарушения и дела, рассматриваемые судами.

"Таким образом, проведение административной амнистии не окажет негативного влияния на действующие механизмы контроля и уровень общественной безопасности. Контроль за соблюдением правопорядка на дорогах и в общественных местах будет сохранен в полном объеме", – заключил спикер.

В настоящее время документ находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 16:38
В МВД высказались о возможной амнистии для Жанабылова и Толегеновой

О том, попадут ли в Казахстане под амнистию осужденные за сталкинг и дропперство, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Футбол Комент Президента
17:20, Сегодня
Президент Узбекистана дал оценку старту своей сборной на ЧМ-2026 по футболу
Казахстанцам спишут штрафы на 17 млрд тенге в рамках первой административной амнистии
11:47, 30 мая 2026
Масштабная амнистия-2026 – в МВД озвучили подробности
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
10:58, 18 марта 2026
Кто не сможет рассчитывать на амнистию: новые положения разъяснили в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Монфис не получил уайлд-кард на &quot;Уимблдон&quot;
17:27, Сегодня
Кирьос и Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку "Уимблдона" в одиночном разряде
Михаил Кукушкин
17:01, Сегодня
Легенда казахстанского тенниса Михаил Кукушкин открыл собственную академию в Испании
Елена Рыбакина
16:38, Сегодня
"Звёздный матч": Tennis Channel анонсировал игру Рыбакиной против Эалы в Берлине
Дастан Сатпаев тепло попрощался с &quot;Кайратом&quot;
16:21, Сегодня
"Никогда этого не забуду": Дастан Сатпаев тепло попрощался с "Кайратом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: