Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,17 тенге, евро – 543,26 тенге, рубля – 6,01 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 474,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 537,5 тенге, продажи – 542,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,64 тенге, продажи – 5,78 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 473,3 тенге, продажи – 475,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 544 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.