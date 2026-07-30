Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,17 тенге, евро – 543,26 тенге, рубля – 6,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 469 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 472 тенге, продажи – 474,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 537,5 тенге, продажи – 542,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,64 тенге, продажи – 5,78 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара – 473,3 тенге, продажи – 475,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро – 538 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля – 5,66 тенге, продажи – 5,73. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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