Курс доллара опустился на торгах 30 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,63 тенге, снизившись на 2,38 тенге.
Курс российского рубля чуть опустился до 5,97 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,13 тенге (+0,3).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,5-475,6 тенге, евро – по 538,8-544,6 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 30 июля.
Так, сентябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал на 1,44%, до $92,05 за баррель. Октябрьский, более активно торгующийся сейчас фьючерс на Brent, растет в цене на 0,22%, до $88,18.
WTI с поставкой в сентябре подорожала на 0,36%, до $84,72 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,17 тенге, евро – 543,26 тенге, рубля – 6,01 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июля, можно здесь.