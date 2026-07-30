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Финансы

Курс доллара опустился на торгах 30 июля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 15:43 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,63 тенге, снизившись на 2,38 тенге.

Курс российского рубля чуть опустился до 5,97 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,13 тенге (+0,3).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,5-475,6 тенге, евро – по 538,8-544,6 тенге, рубли – по 5,63-5,77 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 30 июля.

Так, сентябрьский фьючерс на нефть Brent подорожал на 1,44%, до $92,05 за баррель. Октябрьский, более активно торгующийся сейчас фьючерс на Brent, растет в цене на 0,22%, до $88,18.

WTI с поставкой в сентябре подорожала на 0,36%, до $84,72 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 477,17 тенге, евро – 543,26 тенге, рубля – 6,01 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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