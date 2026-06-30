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Финансы

Выяснилось, в каких странах проживает больше всего миллиардеров

Деньги, доллары, миллионы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 04:57 Фото: magnific
Опираясь на ежегодный отчет швейцарского банка UBS Group AG, в период с апреля 2025 по апрель 2026 года в мире насчитывается 3 302 долларовых миллиардера, что на 383 человека и почти на 13,1% больше, чем в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, более тысячи из них проживают в США, 562 – в материковом Китае и 211 – в Индии. Следом идут Германия и Россия с 193 и 122 миллиардерами соответственно, это последние страны, где число миллиардеров превышает сотню.

Большинство из них владеет активами на сумму менее 50 млрд долларов. Состояние 18 человек оценивается в промежутке от 50 до 100 млрд долларов, а остальных 19 – более 100 млрд долларов, причем из них 15 человек проживают в США.

По данным UBS Group AG, в 2026 году совокупное состояние миллиардеров выросло на 25% по сравнению с 2025 годом.

Общемировое благосостояние также растет: в 2025 году зафиксировано увеличение совокупного личного богатства на 10%, что сигнализирует о самом быстром темпе роста за последние годы. Банк увязывает рост этого показателя с сильными финансовыми рынками и ростом нефинансовых активов.

Ранее мы сообщали, что курс доллара существенно снизился на торгах 30 июня.

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Аксинья Титова
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