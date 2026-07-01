Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 1 июля

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 1 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,72 тенге, евро – 548,07 тенге, рубля – 6,14 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 476 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 544 тенге, продажи – 554 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,8 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 479 тенге, продажи – 481,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 545 тенге, продажи – 550,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,89 тенге, продажи – 6,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 479 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 544,4 тенге, продажи – 551,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,86 тенге, продажи – 6. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью