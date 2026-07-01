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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 1 июля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:49 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,26 тенге, снизившись еще на 0,72 тенге.

Курс российского рубля снизился до 6,15 тенге (-0,01).

Торгов по китайскому юаню не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480-482 тенге, евро – по 545,2-550,4 тенге, рубли – по 5,87-6,02.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,60%, до 72,51 долл. США/барр.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,71%, до 69,01 долл. США/барр.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 480,72 тенге, евро – 548,07 тенге, рубля – 6,14 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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