Курс доллара еще снизился на торгах 1 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,26 тенге, снизившись еще на 0,72 тенге.
Курс российского рубля снизился до 6,15 тенге (-0,01).
Торгов по китайскому юаню не проводилось.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480-482 тенге, евро – по 545,2-550,4 тенге, рубли – по 5,87-6,02.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,60%, до 72,51 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,71%, до 69,01 долл. США/барр.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 480,72 тенге, евро – 548,07 тенге, рубля – 6,14 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 июля, можно здесь.