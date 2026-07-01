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Общество

7 партий допущены к участию в выборах в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 18:38 Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии 1 июля 2026 года приняли решение о допуске партий к участию в выборах в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

В общей сложности к выборам на данный момент допущено 7 партий.

"Принять постановление о допуске республиканского общественного объединения ДПК "Ак жол", ДМПП "Ауыл", политической партии "Әділет", казахстанской партии "зеленых" "Байтак", Народной партии Казахстана, партии "Республика" и Общенациональной социал-демократической партии к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года", – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Что касается партии AMANAT, как известно, она будет объединена с партией "Әділет".

"Уважаемые коллеги, в ЦИК от партии AMANAT поступило официальное письмо о не участии в выборах депутатов Курултая. Заявление принято в работу", – отметил Абдиров.

Ранее ЦИК утвердил основные даты избирательной кампании выборов в Курултай.

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Азамат Сыздыкбаев
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