Казахстанцам объяснили, что делать, если нечем платить кредит

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выступило с важным напоминаем к казахстанцам о порядке действий при возникновении трудностей с погашением займа, сообщает Zakon.kz.

Так, в агентстве уточняют, что, если заемщик столкнулся с ухудшением финансового положения и не имеет возможности своевременно исполнять обязательства по договору займа, рекомендуется незамедлительно обратиться к кредитору – в банк или микрофинансовую организацию – с заявлением о реструктуризации займа.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие причины возникновения финансовых трудностей, такие как потеря работы, снижение доходов, временная нетрудоспособность или иные обстоятельства, повлиявшие на возможность погашения задолженности.

"Согласно законодательству, банк или микрофинансовая организация обязаны рассмотреть обращение заемщика в течение 15 календарных дней со дня его получения и предоставить письменный ответ о результатах рассмотрения". Пресс-служба АРРФР РК

Уже по итогам рассмотрения кредитор может согласовать изменение условий займа, предложить собственные условия урегулирования задолженности, либо предоставить мотивированный отказ.

В качестве мер урегулирования могут применяться:

снижение размера ежемесячного платежа,

отсрочка платежей,

изменение графика погашения,

иные механизмы, предусмотренные внутренними процедурами кредитора.

В случае несогласия с решением кредитора заемщик вправе обратиться за досудебным урегулированием спора к банковскому или микрофинансовому омбудсману.

"Рекомендуется не скрывать возникшие финансовые трудности и своевременно обращаться к кредитору. Своевременное обращение позволяет рассмотреть возможные варианты урегулирования задолженности и снизить риск дальнейшего ухудшения финансового положения". Пресс-служба АРРФР РК

Чуть ранее казахстанцам с долгами по кредитам сообщили хорошую новость.