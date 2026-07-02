4,8 млрд тенге и 150 млн звонков: МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением из-за мошенников

Интернет-мошенники продолжают придумывать новые способы обмана казахстанцев, однако полиция усиливает борьбу с киберпреступностью. С начала 2026 года Министерство внутренних дел (МВД) РК снизило количество таких преступлений на 7%, сообщает Zakon.kz.

Масштабы борьбы с телефонными мошенниками 2 июля раскрыл заместитель начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Алибек Оразалы:

"Сегодня кибермошенничество остается одним из самых распространенных видов преступлений. Преступники постоянно меняют свои схемы, используют современные технологии, психологическое давление и пытаются завладеть деньгами граждан. Поэтому наша главная задача – не только задерживать злоумышленников, но и уберечь людей от мошенников. С начала года нам удалось снизить количество интернет-мошенничеств на 7%. Улучшена раскрываемость, потерпевшим возвращено 4,8 млрд тенге. Совместно с Национальным банком предотвращен незаконный вывод еще 2,6 млрд тенге".

Большое внимание, как отметил спикер, уделяется профилактике. Вместе с ведущими платформами сотрудники МВД рассказывают гражданам о наиболее распространенных схемах обмана, предупреждают о рисках и повышают цифровую грамотность населения.

"Совместно с операторами связи заблокировано более 150 млн мошеннических звонков. Одновременно ведется активная работа по выявлению и ликвидации организованных преступных групп. Вместе с зарубежными коллегами пресечена деятельность нескольких международных мошеннических call-центров, задержаны десятки участников, которые похищали деньги казахстанцев. Пресечена деятельность преступного интернет-ресурса, через который незаконно распространялись персональные данные граждан". Алибек Оразалы

По словам представителя МВД, сотрудники ведомства также тесно взаимодействуют с администрациями крупнейших интернет-платформ. Это позволяет оперативно устанавливать злоумышленников, распространяющих ложные сообщения, совершающих мошенничества и другие преступления в отношении наших граждан.

"Хотелось бы отметить, что никакие технологии не заменят личную бдительность. Никогда не сообщайте посторонним коды из SMS, данные банковских карт и не устанавливайте программы по просьбе неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись – сотрудниками банка, операторов связи, правоохранительных и государственных органов. Если у вас возникли малейшие сомнения, положите трубку, самостоятельно перезвоните в организацию по официальному номеру и сообщите о подозрительном звонке в полицию". Алибек Оразалы

Он подчеркнул, что работа по противодействию киберпреступности будет продолжена.

1 июля 2026 года стало известно о казахстанке, которая лишилась квартиры после звонка на WhatsApp и сообщения с 1414. Подробнее – по ссылке.