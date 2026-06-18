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Общество

Автоматически кредит не спишут: финрегулятор обратился к казахстанцам с важным напоминанием

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 14:12 Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 18 июня 2026 года обратилось к казахстанцам с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о мошеннических кредитах. Казахстанцев просят регулярно проверять свою кредитную историю. Это важно, чтобы вовремя узнать, если вдруг на вас кто-то незаконно оформит кредит.

Как узнать, выдан ли кредит на ваше имя

Отчет можно получить в Государственном кредитном бюро, Первом кредитном бюро, ЦОНе или через портал egov.kz.

Рекомендуется проверять свою кредитную историю один раз в квартал.

Что делать в случае оформления на вас мошеннического кредита

Прежде всего необходимо незамедлительно уведомить банк или микрофинансовую организацию. Для этого следует позвонить кредитору либо направить письменное обращение с требованием заблокировать карту, счет и доступ к мобильному приложению, а также зарегистрировать обращение с указанием даты и времени.

  • При письменном обращении рекомендуется запросить подтверждение о его регистрации. Это необходимо для дальнейшего взаимодействия с кредитором и государственными органами.

Важно также сохранить все имеющиеся доказательства. Необходимо зафиксировать записи разговоров и голосовых сообщений (при наличии), SМS и коды подтверждения, звонки и переписку, включая сообщения в мессенджерах, уведомления кредитора, выписки по счетам и реквизиты получателей денежных средств.

После этого следует обратиться в полицию. Заявление можно подать через портал eGov, e-Otinish либо лично в территориальный орган полиции по месту жительства. Обращение подлежит обязательной регистрации, после чего начинается досудебное расследование.

В заявлении необходимо указать дату и сумму кредита, наименование кредитора, обстоятельства оформления займа, известные контакты лиц, причастных к мошенничеству, а также приложить имеющиеся материалы – скриншоты, выписки, переписку и иные доказательства. С момента регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований возбуждается досудебное расследование по статье 190 УК РК по факту мошенничества.

"Обращение в полицию позволяет получить постановление о признании потерпевшим либо представление полиции. В ходе расследования устанавливаются обстоятельства оформления кредита, проверяются факты использования персональных данных и принимаются меры по установлению причастных лиц. С полученным постановлением необходимо обратиться к кредитору. При этом важно, чтобы в документе были указаны сумма кредита, дата оформления и наименование кредитора. На основании данного документа кредитор обязан не позднее 3 календарных дней приостановить взыскание задолженности и претензионно-исковую работу по кредиту. При необходимости кредитор вправе запросить дополнительные сведения для проверки обстоятельств".АРРФР

Если кредит был передан коллекторам, их также необходимо уведомить о наличии уголовного дела и процессуального документа. В случае бездействия кредитора или коллекторской организации гражданин вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через портал e-Otinish для проведения проверки и принятия мер надзорного реагирования. При несогласии с действиями или бездействием сотрудников полиции можно обратиться к руководству территориального органа, подать жалобу через e-Otinish либо обратиться в органы прокуратуры.

Важно понимать, что сам факт мошенничества не означает автоматическое списание задолженности. Списание возможно только при одновременном установлении факта мошенничества и нарушений со стороны кредитора при выдаче кредита. В зависимости от обстоятельств может применяться внесудебное списание при наличии очевидных нарушений либо судебный порядок рассмотрения вопроса.

Казахстанцев ранее предупредили о том, что мошенники вышли на новый уровень – заговорили на казахском языке.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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