Курс доллара продолжил снижение на торгах 3 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,03 тенге, снизившись еще на 2,39 тенге.

Курс российского рубля подрос до 6,11 тенге (+0,05).

Курс китайского юаня составил 69,62 тенге (-0,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,2-475,5 тенге, евро – по 540,8-546,3 тенге, рубли – по 5,84-5,98.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,32%, до 71,57 долл. США/барр.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,52%, до 68,33 долл. США/барр.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,47 тенге, евро – 541,37 тенге, рубля – 6,08 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июля, можно здесь.