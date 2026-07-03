Курс доллара продолжил снижение на торгах 3 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 472,03 тенге, снизившись еще на 2,39 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,11 тенге (+0,05).
Курс китайского юаня составил 69,62 тенге (-0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,2-475,5 тенге, евро – по 540,8-546,3 тенге, рубли – по 5,84-5,98.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,32%, до 71,57 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,52%, до 68,33 долл. США/барр.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,47 тенге, евро – 541,37 тенге, рубля – 6,08 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 июля, можно здесь.