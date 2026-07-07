Как заработать на курсе доллара в июле – советы аналитиков

Тенге за первую неделю июля заметно укрепился, а курс американской валюты опустился до минимальных значений за несколько месяцев. Причем произошло это вопреки сильному доллару и снижению цен на нефть, сообщает Zakon.kz.

Хроника падающего доллара

По данным Нацбанка РК, официальный курс доллара 7 июля составил 472,03 тенге. Всего за неделю американская валюта подешевела с 485,8 до 472,03 тенге – почти на 14 тенге, или на 2,8%.

Максимальный курс был зафиксирован в начале прошлой недели на уровне 485,8 тенге за доллар, минимальный – в пятницу, когда он опустился до 472 тенге, следует из анализа торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Амплитуда колебаний составила 13,8 тенге, что стало одной из самых высоких за последние месяцы. При этом после резкого снижения курс закрепился в диапазоне 472-473 тенге, что говорит о сохранении устойчивого предложения иностранной валюты на рынке.

Как отмечает экономист Руслан Султанов, объемы торгов на KASE были высокими. Среднедневной объем сделок за неделю достиг 421,3 млн долларов, что заметно превышает обычные показатели.

"Подобные объемы обычно говорят о присутствии на рынке крупных продавцов иностранной валюты. При этом каких-либо сообщений о валютных интервенциях Нацбанка не поступало, поэтому можно предположить, что дополнительное предложение валюты формировали крупные участники рынка, включая экспортеров или организации квазигосударственного сектора". Руслан Султанов

Не благодаря, а вопреки

При этом внешняя конъюнктура скорее складывалась не в пользу национальной валюты. Индекс доллара США в течение недели удерживался вблизи отметки 101 пункт (100,89 сегодня), а за месяц прибавил 0,82%, что свидетельствует о сохранении сильных позиций американской валюты на мировом рынке.

Одновременно нефть марки Brent подешевела с 73,15 до 72,5 доллара за баррель. Обычно снижение нефтяных котировок оказывает давление на валюты стран-экспортеров сырья, в том числе и на тенге.

Таким образом, укрепление национальной валюты на прошлой неделе было обусловлено прежде всего внутренними факторами. Несмотря на сильный доллар на мировом рынке и снижение цен на нефть, предложение иностранной валюты оказалось достаточным, чтобы обеспечить высокий спрос на тенге. Дополнительную поддержку продолжает оказывать и сохраняющаяся умеренно жесткая денежно-кредитная политика Национального банка, благодаря которой тенговые активы остаются привлекательными для инвесторов и вкладчиков.

Эксперты в растерянности

Столь стремительное укрепление тенге заставило аналитиков пересмотреть ожидания на июль.

Как отметил финансист Арсен Темирбаев, за неделю курс доллара снизился почти на 7,3 тенге по сравнению с прогнозными уровнями, что фактически "обнулило" прежние ожидания.

По словам финансиста, столь быстрое укрепление тенге фактически перечеркнуло прежние прогнозы на июль.

"Но вот что характерно: Нацбанк явно дает понять, что при курсе ниже 485 тенге он вряд ли станет активно покупать валюту". Арсен Темирбаев

Такой подход вполне объясним. Хотя при формировании республиканского бюджета закладывался значительно более высокий курс доллара – около 540 тенге, в последние месяцы ситуация складывается в пользу национальной валюты. Высокая базовая ставка, значительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке позволили тенге существенно укрепиться. Судя по действиям регулятора, нынешний уровень курса не вызывает у него опасений и пока не требует активного вмешательства.

Покупать доллары или нет?

Однако рассчитывать на долгосрочное укрепление тенге эксперты пока не советуют.

По мнению финансового консультанта Турара Абди, фундаментально структура казахстанской экономики не изменилась, поэтому нынешнее укрепление национальной валюты, скорее всего, носит временный характер.

Во втором полугодии тенге традиционно может столкнуться с сезонным давлением. Традиционно бизнес увеличивает закупки импортных товаров ближе к концу года, что повышает спрос на иностранную валюту. Одновременно возрастает интерес населения к покупке долларов, а объемы продаж валюты из Нацфонда могут оказаться ниже, чем в первой половине года.

Если к этим факторам добавятся снижение мировых цен на нефть или новое укрепление американской валюты, курс USD/KZT может вновь развернуться вверх.

Поэтому, считает Турар Абди, нынешний курс стоит рассматривать прежде всего как возможность для тех, кто давно планировал сформировать валютную часть своих сбережений.

"Текущий сильный тенге – это возможность для тех, кому нужно аккуратно сформировать валютную часть портфеля по хорошим ценам на долгосрочную перспективу, как минимум на два-три года вперед, но точно не повод думать, что доллар пошел на вечное снижение". Турар Абди

Таким образом, июль преподнес участникам валютного рынка неожиданность. Несмотря на неблагоприятный внешний фон, тенге смог существенно укрепиться благодаря внутренним факторам. Насколько долгим окажется этот тренд, покажут ближайшие месяцы.

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