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Финансы

Тенге вошел в топ-5 самых укрепившихся валют мира с начала 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:17 Фото: Zakon.kz
С начала года казахстанская валюта укрепилась к доллару на 4,22%, оставив позади большинство мировых валют. В чем причина такого результата и сможет ли тенге сохранить позиции во втором полугодии, разбирался Zakon.kz.

Пятое место в мировом рейтинге

Согласно анализу биржевых площадок, выше тенге расположились только колумбийское песо (+9,02% по отношению к доллару с января 2026 года), израильский шекель (+6,59%), бразильский реал (+5,91%) и венгерский форинт (+5,55%). Российский рубль также завершил полугодие в плюсе, однако его укрепление оказалось значительно скромнее – 0,61%.

В противоположной части рейтинга оказались турецкая лира (-7,91%), шри-ланкийская рупия (-7,81%), южнокорейская вона (-7,06%), индонезийская рупия (-6,67%) и румынский новый лей (-5,74%).

Почему доллар начал терять позиции

Падение доллара началось весной после начала боевых действий в Иране. Изменения на валютном рынке подробно описал финансовый обозреватель и аналитик Пьеро Чингари (Piero Cingari). По его оценке, в начале года инвесторы ожидали, что замедление экономики США вынудит Федеральную резервную систему снижать процентные ставки. Однако ситуация изменилась после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Рост цен на энергоресурсы усилил инфляционные риски, и многие мировые центробанки заговорили уже не о смягчении, а о сохранении или даже ужесточении денежно-кредитной политики. На этом фоне доллар начал терять позиции, а преимущество получили валюты стран с высокими процентными ставками и сырьевой экономикой.

"Именно поэтому лидерами первой половины года стали валюты государств, которые либо выигрывали от дорогих энергоресурсов, либо предлагали инвесторам высокую доходность финансовых инструментов".Пьеро Чингари

Ярким примером стала Бразилия, чей реал с начала года укрепился почти на 6%. Как отмечает специалист, этому способствовали сразу два фактора. Первый – высокая базовая ставка Selic, которая составляет 14,75%. Для сравнения: ставка Федеральной резервной системы США находится в диапазоне 4,25-4,50%. Такой разрыв примерно в 10 процентных пунктов делает бразильские активы особенно привлекательными для инвесторов, использующих стратегию сarry trade. Второй фактор – сырьевая направленность экономики. Бразилия является одним из крупнейших мировых экспортеров соевых бобов, железной руды, сахара, говядины и нефти, поэтому рост мировых цен на сырье обеспечил дополнительную поддержку национальной валюте.

курс доллара, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:17

Фото: Zakon.kz

Почему в числе лидеров оказался тенге

Для Казахстана главным фактором стала нефть. Она обеспечивает более половины экспортной выручки страны, поэтому рост мировых цен автоматически увеличивает приток иностранной валюты.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ранее объяснял, что при неизменных объемах поставок именно стоимость нефти определяет дополнительную экспортную выручку.

"Основная экспортная статья Казахстана – это нефть, которая растет в цене и составляет более 50% от экспортной выручки. Объемы остались те же, цена растет, объем экспортной выручки тоже растет".Тимур Сулейменов

Во время обострения ситуации на Ближнем Востоке этот фактор сыграл в пользу национальной валюты и стал одной из причин ее укрепления.

Какие внутренние факторы усилили позиции тенге

Помимо благоприятной внешней конъюнктуры, курс поддержали внутренние экономические факторы.

Как отмечает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев, привлекательность тенговых активов обеспечила базовая ставка Национального банка на уровне сначала в 18%, а с июня – в 17%.

"Дополнительную поддержку оказали рост вложений нерезидентов в государственные облигации Казахстана, а также продажи иностранной валюты из Нацфонда и операции Нацбанка и Минфина, которые увеличивали предложение долларов на внутреннем рынке".Ергазы Таубаев

Эти факторы позволили тенге укрепляться даже тогда, когда внешний фон уже начал ухудшаться. По данным Национального банка, только в июне национальная валюта прибавила к доллару 1,7%, несмотря на снижение нефтяных цен после перехода конфликта вокруг Ирана в переговорную фазу.

курс валют, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 17:17

Фото: Zakon.kz

Что может изменить ситуацию во втором полугодии

Несмотря на сильный старт года, сохранить нынешние позиции тенге будет непросто.

По оценке аналитика, многое будет зависеть от дальнейшей динамики мировых цен на нефть и политики крупнейших центральных банков. Если поставки энергоресурсов полностью восстановятся, сырьевая премия может сократиться, что уменьшит поддержку валют стран-экспортеров.

Кроме того, укрепление доллара после завершения конфликта в Иране способно изменить расстановку сил на мировом валютном рынке. Поэтому успех тенге в первом полугодии не гарантирует сохранения столь же высоких позиций до конца 2026 года.

Ранее мы рассказали о том, каким может быть курс тенге в июле 2026 года.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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