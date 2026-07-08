Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 8 июля

Фото: pixabay

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 8 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,04 тенге, евро – 538,54 тенге, рубля – 6,17 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 467 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 535 тенге, продажи – 545 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,67 тенге, продажи – 5,97 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 468,2 тенге, продажи – 470,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 534,4 тенге, продажи – 540,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,83 тенге, продажи – 5,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 469 тенге, продажи – 471,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 534,7 тенге, продажи – 541,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 5,81 тенге, продажи – 5,89. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью