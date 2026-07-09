Нефть рванула вверх: мир испугался новой войны на Ближнем Востоке

Цена нефти Brent всего за неделю прибавила почти 10% и приблизилась к отметке 80 долларов за баррель. Причиной стал новый виток напряженности на Ближнем Востоке, который вновь усилил опасения относительно поставок нефти через Ормузский пролив, сообщает Zakon.kz.

Цену диктует военный фактор

Еще недавно казалось, что нефтяной рынок возвращается к спокойствию. После окончания активной фазы конфликта на Ближнем Востоке стоимость Brent опустилась до 70 долларов за баррель, практически вернувшись к уровням, предшествовавшим военному противостоянию.

Однако новый виток напряженности между США и Ираном вновь изменил ситуацию. После сообщений о новых ударах по иранским объектам инвесторы начали закладывать в котировки риски возможных перебоев с поставками нефти.

Дополнительным фактором стали инциденты с коммерческими судами в районе Ормузского пролива. По данным Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center), уровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается высоким после серии атак на коммерческие суда, пишет Reuters.

Отметим, что именно через Ормузский пролив проходит около пятой части мировой морской торговли нефтью. Любые риски для этого маршрута практически мгновенно отражаются на мировых ценах.

Ситуация в Ормузском проливе сегодня. Фото: TankerMap

Страны Персидского залива наращивают добычу

Крупнейшие экспортеры "черного золота" – практически все страны Персидского залива – пытаются компенсировать возможные перебои увеличением добычи и поставок, но безрезультатно.

Как отмечает аналитик нефтяного рынка Олжас Байдильдинов, например, Объединенные Арабские Эмираты в июне экспортировали около 3,7 млн баррелей нефти в сутки. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. До начала конфликта экспорт находился на уровне 3,1-3,3 млн баррелей в день.

По мнению аналитика, рассчитывать на быстрое возвращение нефти к отметкам 60 долларов пока преждевременно.

"После стабилизации ситуации цены теоретически могут опуститься до 60-65 долларов за баррель, но, скорее всего, только к концу года". Олжас Байдильдинов

Более осторожно оценивают перспективы рынка аналитики ANZ Bank (одного из крупнейших мировых финансовых институтов, активно работающего на сырьевых и энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона). Как пишет обозреватель Рушни Наир, в банке считают, что главной интригой теперь становится не сам факт эскалации, а ее продолжительность.

Если напряженность затянется, восстановление экспорта нефти из стран Персидского залива может вновь остановиться.

Также дополнительную поддержку ценам, по мнению банка, способны оказать продление Россией ограничений на экспорт дизельного топлива и сокращение запасов бензина и дистиллятов в США на фоне устойчивого спроса.

Что это означает для Казахстана

Для Казахстана рост мировых цен на нефть традиционно имеет двойственный эффект. С одной стороны, более дорогая нефть способна увеличить экспортную выручку и дополнительные поступления в бюджет.

С другой – если высокие цены сохранятся надолго, они могут ускорить мировую инфляцию, поддержать стоимость топлива и транспортных расходов, что впоследствии отражается и на внутренней экономике.

Пока же рынок остается заложником геополитики. И до тех пор, пока ситуация вокруг Ормузского пролива не стабилизируется окончательно, именно новости с Ближнего Востока будут определять стоимость каждого нового барреля.

Добавим, что ранее вице-министр энергетики Санжар Жаркешов заявил, что положительный эффект для экономики Казахстана от роста мировых цен на нефть проявится не сразу, а ориентировочно через полгода. По словам чиновника, контракты составляются не на спотовом рынке, а на долгосрочном, поэтому временной лаг здесь присутствует обязательно.

