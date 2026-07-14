Назван самый популярный транспорт в Казахстане

Почти миллиард поездок совершили жители РК за первое полугодие 2026 года. Причем в отдельных регионах пассажиропоток растет двузначными темпами, сообщает Zakon.kz.

Страна на колесах

По данным Бюро национальной статистики, за январь-июнь 2026 года всеми видами транспорта в стране перевезено 979,4 млн пассажиров, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 5,1%, достигнув 45,3 млрд пассажиро-километров.

Грузовые перевозки росли заметно скромнее: за шесть месяцев в республике перевезено 462,7 млн тонн грузов (+2%), а грузооборот составил 255,8 млрд тонно-километров, увеличившись на 2%.

Если посмотреть на динамику по месяцам, то можно увидеть разрыв между пассажирскими и грузовыми перевозками. В июне пассажирооборот оказался на 10% выше прошлогоднего уровня, тогда как грузооборот лишь незначительно превысил показатель июня 2025 года – на 0,7%.

Регионы на разных скоростях

Абсолютным лидером в пассажирских перевозках стала Костанайская область, где пассажирооборот вырос сразу на 62,7%.

Далее следуют:

Алматы (+22,3%),

Акмолинская область (+20,6%),

Шымкент (+19,2%),

Алматинская область (+15,8%),

Карагандинская область (+14,2%),

область Жетысу (+13,6%).

В то же время в ряде регионов пассажирооборот снизился. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Атырауской области (-41,4%), ВКО (-12,9%), области Улытау (-12,3%), Мангистауской (-8,2%), Туркестанской (-3,2%), Павлодарской (-3,7%) областях и Астане (-3,5%).

Когда поезд уступает дорогу

Наиболее высокие темпы роста демонстрирует автомобильный транспорт.

За январь-июнь перевозки грузов автотранспортом увеличились на 9%, а грузооборот – на 6,4%. Пассажирские перевозки также выросли – на 5,7%, пассажирооборот – на 5,1%.

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане было зарегистрировано 5,995 млн автотранспортных средств. Из них 5,048 млн – легковые автомобили, 0,480 млн – грузовые, 0,258 млн – прицепы, 0,090 млн – автобусы, 0,072 млн – мотоциклы и 0,048 млн – прочие транспортные средства.

Железнодорожный транспорт выглядит заметно сдержаннее. Объем перевозки грузов сократился на 1,6%, а количество перевезенных пассажиров – на 3,3%. При этом грузооборот увеличился на 4%, что говорит о росте средней дальности перевозок.

Положительную динамику сохраняет и авиация. За полгода воздушным транспортом воспользовались 7,4 млн пассажиров, что на 2,6% больше прошлогоднего уровня, а пассажирооборот вырос сразу на 7,9%.

Таким образом, статистика первого полугодия показывает сразу две тенденции. С одной стороны, транспортная отрасль продолжает расти, хотя уже не столь высокими темпами, как год назад. С другой – казахстанцы становятся заметно мобильнее. Именно пассажирские перевозки сегодня обеспечивают наиболее уверенный рост транспортного комплекса страны.

Ранее сообщалось, что транспортный сектор обеспечивает работой свыше 660 тысяч казахстанцев.