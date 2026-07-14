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Финансы

Золото рухнуло: стоит ли переживать казахстанцам

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:43 Фото: pexels
Драгоценный металл переживает одно из самых сильных падений за последние месяцы, потеряв почти 17% стоимости всего за три месяца. Означает ли это, что защитный актив не оправдал ожидания инвесторов, в материале Zakon.kz.

Падать с высоты всегда больно

После почти непрерывного роста в конце 2025-го и начале 2026 года рынок золота переживает одну из самых заметных коррекций за последнее время.

Сегодня спотовое золото торгуется около 4028 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). За последнюю неделю золото подешевело на 1,93%, за месяц – на 4,53%, а за три месяца – почти на 17%.

Для казахстанских инвесторов, вошедших в золото сравнительно недавно, картина выглядит не слишком обнадеживающей, если в начале августа прошлого года один грамм золота стоил 60 060 тенге, то сегодня – 61 290 тенге (данные Нацбанка РК). За год рост составил всего около 2%.

Для сравнения, за тот же период тенговые депозиты приносили доходность до 20% годовых, а долларовые облигации – около 5-6%. Получается, что на коротком горизонте золото уступило многим привычным инструментам сохранения капитала.

Возникает закономерный вопрос: если золото считается защитным активом, почему оно так резко дешевеет?

золото , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:43

Фото: Zakon.kz

Виновата не только геополитика

На первый взгляд нынешнее снижение выглядит странно. Мир остается неспокойным, а именно в периоды международных конфликтов инвесторы обычно уходят в золото.

Однако в этот раз рынок живет по другой логике. Как отмечает Reuters, новый виток противостояния между США и Ираном привел к резкому росту цен на нефть. Это усилило опасения по поводу ускорения инфляции и заставило участников рынка пересмотреть ожидания относительно политики Федеральной резервной системы США.

Если еще несколько недель назад инвесторы рассчитывали на сохранение ставок, то теперь вероятность их повышения заметно выросла.

Для золота это плохая новость – ведь драгоценный металл не приносит процентного дохода. Когда растут ставки, инвесторы начинают переводить часть средств в активы, способные приносить фиксированную прибыль. Одновременно укрепляется доллар, а это делает золото дороже для покупателей из других стран и дополнительно давит на цену.

По словам аналитика Investing Анурона Митры, сейчас внимание рынка сосредоточено не столько на самом конфликте на Ближнем Востоке, сколько на том, как он повлияет на инфляцию и последующие решения Федеральной резервной системы США. Если ставки останутся высокими дольше ожидаемого, давление на золото может сохраниться.

Девять лет против трех месяцев

Впрочем, далеко не все считают происходящее поводом для паники. Финансовый аналитик Турар Абди предлагает посмотреть на нынешнее падение с другого ракурса.

Он напоминает, что в 2017 году Национальный банк Казахстана запустил программу продажи населению мерных золотых слитков. Тогда у казахстанцев появился простой и официальный способ инвестировать в драгоценный металл с возможностью обратного выкупа через банки.

Представим, что летом 2017 года у инвестора было 10 тысяч долларов. При среднем курсе 326,32 тенге за доллар это составляло 3,26 млн тенге. В то время один грамм золота в Нацбанке стоил около 13 тысяч тенге, поэтому на эти деньги можно было приобрести примерно 251 грамм золота.

Сегодня банки готовы выкупить такой объем примерно за 15,07 млн тенге. По текущему курсу это около 32,2 тысячи долларов.

Иначе говоря, даже с учетом нынешнего падения цены первоначальные вложения за девять лет увеличились более чем втрое. Доходность в долларовом выражении составила около 222%.

Этот пример показывает важную особенность золота. Оно далеко не всегда выигрывает у депозитов или облигаций на коротком промежутке времени. Но исторически этот металл рассматривается прежде всего как инструмент долгосрочного сохранения капитала, а не способ быстро заработать.

Кстати говоря, такой подход разделяют и крупнейшие мировые инвесторы. По данным World Gold Council, центральные банки продолжают активно увеличивать золотые резервы. Так, Казахстан с начала года приобрел 20 тонн золота и занимает четвертое место среди крупнейших покупателей.

При этом, согласно отчету Нацбанка, на конец мая 2026 года объем монетарного золота в международных резервах Казахстана достиг 52,6 млрд долларов при общем объеме валовых международных резервов 67,3 млрд долларов. Таким образом, на золото приходилось около 78% международных резервов страны.

Другими словами, все крупнейшие игроки рынка дают понять: временное снижение цены не повод отказаться от покупок, а обычное колебание рынка. Ранее мы рассказали, нужно ли при низких ценах продавать золото или заменять его другими активами.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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