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Финансы

Продать доллары и купить золото: стоит ли менять стратегию инвестирования

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:37 Фото: unsplash
Доллар в последние недели уверенно растет, а золото, наоборот, дешевеет. В такой ситуации у начинающих инвесторов возникает закономерный вопрос: стоит ли фиксировать прибыль по валюте и переводить часть средств в драгоценный металл. В теме разбирался Zakon.kz.

Золото ушло в коррекцию

На мировом рынке золото сейчас переживает непростой период. Спотовая цена составляет около 4457 долларов за унцию. За последний месяц металл подешевел более чем на 3%, а за три месяца снижение превысило 12%.

Схожая картина наблюдается и в Казахстане. Если 1 марта 2026 года Национальный банк оценивал 1 грамм золота в 82 769,69 тенге, то 3 июня цена снизилась до 71 725,49 тенге. За три месяца металл подешевел примерно на 13,3%.

Однако более длинный горизонт показывает другую картину. Год назад, 3 июня 2025 года, грамм золота стоил 54 996,55 тенге. Таким образом, несмотря на нынешнюю коррекцию, за год стоимость выросла примерно на 30,4%.

На мировом рынке ситуация аналогична. Если в июне прошлого года унция золота стоила около 3387 долларов, то сейчас цена находится возле отметки 4454 доллара. Рост за год превышает 31%.

золото , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 16:37

Фото: Zakon.kz

Доллар движется в противоположную сторону

Пока золото дешевеет, американская валюта демонстрирует обратную динамику.

Только за май курс доллара вырос к тенге на 5,1% и достиг 486,51 тенге. Рост продолжился и в июне. 3 июня официальный курс Национального банка составил 493,15 тенге за доллар.

На первый взгляд такая ситуация выглядит как классическая возможность продать подорожавший актив и купить тот, который временно оказался под давлением. Однако финансисты советуют не торопиться с подобными решениями.

Не стоит полностью уходить из доллара

Финансист Арсен Темирбаев считает, что стратегия полного перевода капитала из долларов в золото сейчас выглядит слишком рискованной.

По его словам, главным аргументом остается высокая доходность долларовых инструментов. Федеральная резервная система США продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, благодаря чему краткосрочные американские облигации и фонды денежного рынка обеспечивают стабильный доход.

С золотом ситуация иная. Металл не приносит купонного дохода или дивидендов, а его владелец зарабатывает исключительно на изменении цены.

"Стратегия "продать все доллары – купить золото" в июне 2026 года является неправильной, так как лишает вас высокой текущей доходности долларовых инструментов и замораживает ликвидность в корректирующемся активе".Арсен Темирбаев

Почему золото все равно остается в центре внимания

Несмотря на коррекцию, крупные финансовые институты сохраняют оптимизм в отношении золота.

Так, J.P. Morgan прогнозирует рост цены до 6300 долларов за унцию к концу 2026 года. В UBS ожидают повышения до 5500 долларов, Goldman Sachs прогнозирует 5400 долларов, а Commerzbank придерживается более консервативной оценки в 4800 долларов.

Дополнительную поддержку рынку обеспечивают центральные банки.

По данным World Gold Council, только за прошлый год мировые регуляторы приобрели 863 тонны золота. Для сравнения: средний показатель предыдущих десятилетий составлял около 473 тонн в год.

Спрос со стороны центробанков остается одним из главных факторов, поддерживающих долгосрочные перспективы драгоценного металла.

Сколько золота должно быть в портфеле?

По мнению Арсена Темирбаева, рациональным выглядит постепенное включение металла в инвестиционный портфель.

"Стратегия является правильной на 15-20% от объема портфеля. Текущая цена золота после 19% отката от пиков удобна для долгосрочного входа".Арсен Темирбаев

Покупка золота в этих пределах обоснована как защита от геополитических рисков с расчетом на реализацию прогнозов крупнейших банков, отметил эксперт.

Похожего подхода придерживается и финансовый консультант Аман Алимбаев.

"Откладывайте минимум 10% дохода и инвестируйте эти деньги. Для оптимального результата увеличьте взносы до 15-25%. Диверсифицируйте портфель. Формируйте его из индексных инструментов и облигаций, добавляйте до 10-15% золота и не следите за результатами ежемесячно. Даже если портфель временно уходит в минус – это нормальная часть процесса".Аман Алимбаев

Как вложиться в золото без покупки слитков

Финансист Турар Абди напоминает, что инвестировать в золото можно не только через физический металл.

"Драгоценные металлы – исторический защитный актив номер один. Когда инфляция растет, а доверие к фиатным деньгам падает, крупные капиталы всегда бегут в золото. К тому же оно торгуется в долларах, что дает двойную защиту – от инфляции и от девальвации тенге".Турар Абди

По его словам, для этого необязательно покупать и хранить слитки. Гораздо проще купить фонды ETF на золото – IAU или GLD, либо серебряный фонд SLV. Еще один вариант – акции золотодобывающих компаний, отметил эксперт.

Короче говоря, текущая ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, золото заметно подешевело, но остается главным страховым инструментом. С другой – доллар выходит из пике и приносит инвесторам дополнительную доходность через финансовые инструменты.

Поэтому финансисты не советуют выбирать между золотом и долларом по принципу "все или ничего". Более взвешенным решением выглядит диверсификация, при которой золото становится частью портфеля, а не полной заменой валютных активов.

Ранее Zakon.kz подробно разбирал самые доходные инвестиционные инструменты 2026 года.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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