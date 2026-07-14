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Финансы

Высокий спрос на государственные ценные бумаги со стороны иностранцев зафиксирован в Казахстане

Биржевая торговля, ценные бумаги, торговля ценными бумагами, акция, акции, фондовая биржа, фондовый рынок, график, графики, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 14:22 Фото: pexels
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 14 июля 2026 года на заседании правительства прокомментировал позиции тенге на валютном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, тенге продолжает укрепляться.

"В первом полугодии тенге к доллару укрепился на 5,1%. Этому способствовали умеренно жесткая денежно-кредитная политика и высокий спрос нерезидентов на государственные ценные бумаги Казахстана", – сказал Сулейменов.

Кроме того, отмечает глава Нацбанка, на это повлияли также совместные меры правительства и Национального банка по снижению инфляции и благоприятная внешняя конъюнктура.

Ранее Сулейменов прокомментировал уровень инфляции в стране.

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Азамат Сыздыкбаев
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