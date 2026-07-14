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Общество

Говорить о стабилизации пока рано: в Нацбанке прокомментировали уровень инфляции

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:02 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов 14 июля 2026 года на заседании правительства прокомментировал уровень инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, годовая инфляция снижается уже девятый месяц подряд, составив в июне 10,3%.

"Ключевую роль сыграли умеренно-жесткие денежно-кредитные условия, управление денежной массой через повышение минимальных резервных требований и "зеркалирование" операций по покупке золота, а также реализация комплекса антиинфляционных мер правительства, макропруденциальные меры по регулированию потребительского кредитования. Вместе с тем инфляция пока остается двузначной, поэтому говорить о полной стабилизации рано – месячная инфляция в июне составила 0,8%", – сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что для дальнейшего снижения инфляции требуется управляемая и умеренная реализация программы повышения тарифов ЖКХ, услуг и цен на ГСМ.

"Кроме того, нужны фактическая реализация бюджетной консолидации, то есть недопущение роста дефицита РБ и трансфертов из Нацфонда, эффективное квазифискальное стимулирование с реальным наполнением рынка отечественными товарами. Внешние риски связаны с сохраняющейся геополитической напряженностью, ростом мировых цен на продовольствие", – отметил глава Нацбанка.

О том, что происходит с ценами на продукты в Казахстане, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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