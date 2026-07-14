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Финансы

Названы самые богатые регионы Казахстана по ВРП

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Стал известен размер валового регионального продукта (ВРП) за I квартал 2026 года. Cравнение показателей выявило неожиданную закономерность: лидеры по объему производства на одного жителя далеко не всегда становятся главными источниками роста страны, сообщает Zakon.kz.

Первое место – за нефтяным регионом

За январь-март объем ВВП Казахстана, согласно подсчетам Бюро национальной статистики АСПиР РК, составил 34,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 3% в реальном выражении.

По объему валового регионального продукта на душу населения первое место заняла Атырауская область. За три месяца здесь произведено продукции на 4,42 млн тенге в расчете на одного жителя.

Следом расположились:

  • Алматы (3,2 млн тенге на душу населения),
  • область Улытау (3,09 млн тенге),
  • Астана (2,57 млн тенге),
  • Карагандинская область (2,07 млн тенге).

Замыкают список Туркестанская область (526 тыс. тенге на человека), Жамбылская область (629 тыс. тенге) и область Жетысу (710 тыс. тенге).

Богатство не гарантирует лидерства

Но уже следующий показатель полностью меняет восприятие этого рейтинга.

Атырауская область, возглавившая рейтинг по ВРП на душу населения, одновременно показала самый большой отрицательный вклад в общий рост ВВП Казахстана – минус 1,33 процентного пункта.

Кроме того, индекс физического объема ВРП региона составил 87,9% к уровню первого квартала прошлого года – это самый низкий результат среди всех областей страны.

Отрицательный вклад также зафиксирован в Западно-Казахстанской (-0,34 п.п.), Акмолинской (-0,15 п.п.) и Восточно-Казахстанской (-0,13 п.п.) областях.

таблица экономика, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 15:57

Фото: Zakon.kz

Главное открытие 2026 года

Феноменальную картину продемонстрировала Туркестанская область.

По объему ВРП на душу населения она занимает последнее место в Казахстане. Однако именно этот регион оказался среди тех, кто внес наибольший вклад в увеличение ВВП страны.

Показатель составил 0,33 процентного пункта – столько же, сколько у Алматинской области. Туркестанская область опередила по этому показателю Карагандинскую, Павлодарскую, Актюбинскую области, область Улытау и ряд других регионов.

Одновременно область вошла в число лидеров по темпам роста. Индекс физического объема Туркестанской области достиг 109,6%. Выше показатель оказался только у СКО (112,9%), Жамбылской области (111,7%) и области Улытау (111,4%).

Алматы и Астана определяют динамику страны

Основной прирост ВВП обеспечили крупнейшие города. Вклад Алматы составил 1,05 процентного пункта, Астаны – 1,02 процентного пункта. Вместе они сформировали более двух третей общего роста страны за первый квартал.

При этом на Алматы приходится 22,1% всего ВВП Казахстана, на Астану – 12,5%, на Атыраускую область – 9,3%.

Таким образом, почти 44% произведенного в стране валового внутреннего продукта приходится всего на три региона.

Ранее мы рассказали, что в Шымкенте зафиксирован самый высокий за последние 7 лет рост ВРП – 5,7 трлн тенге по итогам 2025 года.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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