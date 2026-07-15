Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 15 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 468,88 тенге, евро – 534,1 тенге, рубля – 6,04 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 465 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 467,7 тенге, продажи – 470,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 534,2 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,71 тенге, продажи – 5,87 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара – 468,1 тенге, продажи – 470,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро – 533,4 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля – 5,75 тенге, продажи – 5,82.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.