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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента на 15 июля

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Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 15 июля 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 468,88 тенге, евро – 534,1 тенге, рубля – 6,04 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 465 тенге, продажи – 472 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 530 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,6 тенге, продажи – 5,9 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 467,7 тенге, продажи – 470,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 534,2 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,71 тенге, продажи – 5,87 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара – 468,1 тенге, продажи – 470,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро – 533,4 тенге, продажи – 539 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля – 5,75 тенге, продажи – 5,82.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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