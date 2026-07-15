Где легче заработать: названы самые популярные сферы бизнеса в 2026 году

Открывая собственное дело, предприниматели Казахстана голосуют не словами, а деньгами. Новая статистика показывает, какие направления они выбирают чаще всего, где сегодня сосредоточена деловая активность и в каких регионах бизнес развивается наиболее активно, сообщает Zakon.kz.

Два миллиона предпринимателей

По состоянию на 1 июля 2026 года в Казахстане зарегистрировано более 2,13 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых почти 1,98 млн продолжают работать.

Среди 552,2 тыс. зарегистрированных юридических лиц 98,3% составляют малые предприятия, тогда как средних насчитывается всего 6,9 тыс., а крупных – 2,5 тыс. При этом основу сектора МСП составляют индивидуальные предприниматели, на которых приходится 68,6% всех действующих субъектов.

Другими словами, предпринимательство в Казахстане – это преимущественно малый бизнес, где начать собственное дело можно с относительно небольшими вложениями.

На чем сегодня зарабатывают

Выбирая направление, большинство предпринимателей делают ставку на отрасли с устойчивым спросом и быстрым оборотом средств.

Лидером остается оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. На этот сектор приходится 26,3% всех зарегистрированных юридических лиц страны. Второе место занимает строительство с долей 13,5%, третье – предоставление прочих видов услуг (10%).

В совокупности почти половина всех юридических лиц Казахстана работает именно в этих трех направлениях.

Такой выбор выглядит закономерным. Торговля позволяет быстрее возвращать вложенные средства благодаря постоянному спросу, строительство остается одним из крупнейших получателей инвестиций, а сфера услуг привлекает сравнительно невысоким порогом входа и широким кругом потенциальных клиентов, полагает экономист, директор Центра прикладных исследований TALAP Аскар Кысыков.

"Несмотря на отдельные сложности на рынке, государство продолжает активно инвестировать в инфраструктурные и социальные проекты, что поддерживает спрос на строительные работы и услуги". Аскар Кысыков

В каком регионе бизнесу привольнее всего

Безусловным лидером остается Алматы, где зарегистрировано 164,4 тыс. юридических лиц, или 29,8% их общего количества. Это почти в полтора раза больше, чем в Астане, где зарегистрировано 104,5 тыс. компаний. На третьем месте находится Шымкент с долей 5,3%.

Именно крупнейшие города страны продолжают притягивать предпринимателей благодаря высокой концентрации населения, развитой инфраструктуре, большому числу клиентов и более широким возможностям для поиска партнеров и сотрудников.

В противоположной части рейтинга находятся новые и менее населенные регионы.

Меньше всего юридических лиц зарегистрировано в области Улытау – 2,9 тыс., что составляет всего 0,5% от общего числа компаний страны. Далее следует область Абай (8,6 тыс. юридических лиц, или около 1,6%).

Однако небольшое число компаний не означает, что вести бизнес здесь сложнее, подчеркивает эксперт. Во многом это объясняется численностью населения, размером региональных рынков и сравнительно недавним образованием этих областей. Для предпринимателей это может означать не только более узкий круг клиентов, но и меньшую конкуренцию в отдельных сегментах рынка.

Что важно учитывать будущему предпринимателю

Статистика показывает, что большинство казахстанских предпринимателей выбирают сферы с понятным спросом и сравнительно быстрым оборотом средств. Но популярность направления имеет и обратную сторону – чем больше компаний работает в одной отрасли, тем выше конкуренция, объясняет Аскар Кысыков.

"Выбирая направление для бизнеса, важно не ориентироваться только на чужой успех. Если рядом работает популярная кофейня или магазин, это не означает, что такой же проект окажется прибыльным". Аскар Кысыков

Сегодня потребительское поведение быстро меняется. Люди стали внимательнее относиться к расходам, поэтому предпринимателям приходится гораздо точнее рассчитывать бизнес-модель. Ошибки на старте обходятся дорого: многие вкладывают деньги в ремонт, аренду и оборудование, берут кредиты, но затем вынуждены закрывать бизнес, не окупив вложения.

Именно поэтому главное правило для начинающего предпринимателя – не торопиться. Важно правильно оценить особенности конкретного региона, уровень спроса и собственную профессиональную подготовку. Именно сочетание этих факторов во многом определяет будущий успех бизнеса, уверен экономист.

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