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Финансы

Названы самые выгодные валюты для казахстанцев в 2026 году

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:12 Фото: magnific
Тенге в первом полугодии оказался сильнее большинства мировых валют. Укрепиться по отношению к казахстанской валюте смогли лишь несколько денежных единиц, тогда евро, доллар, юань или фунт стерлингов подешевели, сообщает Zakon.kz.

Форинт, реал, рубль...

Из 43 валют, курсы которых регулярно публикует Национальный банк, рост по отношению к тенге с 1 января 2026 года показали лишь четыре.

Лучший результат продемонстрировал венгерский форинт. Средний курс десяти форинтов вырос с 15,50 тенге в январе до 15,90 тенге в июне, что соответствует росту примерно на 2,6%.

Второе место занял российский рубль. Его средний курс увеличился с 6,50 до 6,63 тенге, прибавив около 2%.

Небольшой рост также показали бразильский реал и норвежская крона. Австралийский доллар завершил полугодие практически на уровне января, изменившись менее чем на одну десятую процента.

Таким образом, именно эти валюты оказались наиболее выгодными с точки зрения курсовой динамики относительно тенге.

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:12

Фото: Zakon.kz

Доллар и евро катятся вниз

Для большинства казахстанцев именно доллар и евро традиционно считаются основными валютами для хранения сбережений. Однако в первом полугодии ситуация сложилась иначе.

Средний курс доллара США снизился с 507,64 тенге в январе до 487,85 тенге в июне. Потери составили почти 4%. Евро за тот же период подешевел с 595,43 до 562,48 тенге, потеряв около 5,5%.

Небольшое падение также показали:

  • британский фунт стерлингов – около 5%;
  • швейцарский франк – почти 5%;
  • китайский юань – около 1%;
  • канадский доллар – более 5%.

Турецкая лира возглавила антирейтинг

Самое заметное снижение к тенге в первом полугодии показала турецкая лира, которая подешевела более чем на 10%. В число аутсайдеров также вошли тайский бат, южнокорейская вона, индийская рупия, шведская крона, польский злотый и японская иена. Все они потеряли от 6% до 8,5% своей стоимости по отношению к казахстанской валюте.

Любопытно, что в нижней части рейтинга оказались не только валюты развивающихся экономик, но и денежные единицы стран с высоким уровнем доходов, включая Швецию и Японию.

Из сравнения выбивается лишь иранский риал. Его курс изменился аномально, что связано с особенностями расчета и учета Нацбанком, поэтому для объективной оценки динамики валют его корректнее исключить из рейтинга.

валюты мира, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:12

Фото: Zakon.kz

Почему тенге оказался сильнее

Укрепление тенге стало результатом сразу нескольких факторов.

На курс национальной валюты традиционно влияли экспортные поступления, ситуация на сырьевых рынках и действия Национального банка. Одновременно на мировом валютном рынке наблюдалось ослабление ряда иностранных валют, что также отразилось на их стоимости по отношению к тенге (более подробно о действиях регулятора в июле 2026 года в материале "Подорожает ли доллар после решения Нацбанка Казахстана").

Что касается соотношения тенге с мировыми валютами, то пока все факторы говорят в пользу денежной единицы РК. Если оценивать исключительно курсовую разницу, то заработать в первом полугодии смогли те, кто держал сбережения в венгерских форинтах, российских рублях, бразильских реалах или норвежских кронах.

При этом эксперты напоминают, что прошлые результаты не являются прогнозом на будущее. Валютный рынок остается одним из самых изменчивых финансовых сегментов, поэтому динамика первого полугодия не гарантирует сохранения тех же тенденций до конца года.

Ранее мы рассказали, какой курс тенге в 2026 году ждут банки из США и Европы.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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