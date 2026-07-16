От электромобилей до ИИ: какие соглашения на 15 млрд долларов подписали Казахстан и Китай

Казахстан и Китай сегодня, 16 июля 2026 года, подписали пакет соглашений в сфере технологий и инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Акорды, в рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами:

Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и Huawei Technologies Co., Ltd.; Соглашение о приобретении технологических решений и оборудования между АО "Самрук-Қазына" и компанией Huawei Technologies; Меморандум о взаимопонимании по развитию инфраструктуры электромобилей и применению искусственного интеллекта в автомобильной отрасли РК между АО "Самрук-Қазына", компанией Freedom Holding Corp, акиматом Астаны и Geely Auto Group; Соглашение об оказании услуг для эмитентов офшорных облигаций зоны свободной торговли между АО "Банк Развития Казахстана" и компанией China Central Depository & Clearing Co., Ltd.; Соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта "Строительство комплекса коксовых батарей №8 и №9 и системы газоочистки коксового газа" между АО "Qarmet", АО "Банк Развития Казахстана" и компанией Acre Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation; Соглашение о промышленном сотрудничестве по реализации проекта производства автомобилей Li Auto в Казахстане между АО "Группа компаний Аллюр" и компанией Li Auto Inc.; Соглашение об инвестициях по проекту "Строительство многофункционального терминала первой очереди порта Курык" между Министерством транспорта РК, акиматом Мангистауской области и компанией Kazakhstan Guoyou Investment; Соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации совместных проектов оснащения пунктов пропуска досмотровым оборудованием и развитии промышленной локализации производства на территории РК между Министерством промышленности и строительства РК и компанией NUCTECH Company Limited; Технико-лицензионное соглашение по производству автомобилей OMODA, JAECOO на заводе Astana Motors Manufacturing Kazakhstan между Astana Group и Chery Holding Group; Соглашение о стратегическом сотрудничестве между компаниями Qazbot Technologies и Agibot PTE; Соглашение о базовых принципах сотрудничества в рамках развития "Долины дата-центров" между АО "Казахтелеком" и компанией HV & Submarine Hengtong Group; Соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по проекту "Казахстанско-китайский международный логистический коридор (два парка "Хоргос – восточные ворота")" между компаниями Harvest Group и Minmetals Logistics Group Co., Ltd.; Договор между АО "Транстелеком" и компанией GuoDong Group по строительству антенно-мачтовых сооружений; Меморандум о сотрудничестве между Qazaq AI Research University и Shanghai Innovation Institute; Соглашение о сотрудничестве в области развития искусственного интеллекта и робототехники в Алматы между акиматом Алматы, компанией NERO Group и UBTECH Robotics; Соглашение между Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института; Соглашение о сотрудничестве между Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби и компанией Jiangsu Huibo Robot Technology.

Всего в рамках рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов.

"Заключенные соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей", – уточнили в пресс-службе Акорды.

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