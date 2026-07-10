Хорошая новость для семейных бюджетов: реальные доходы казахстанцев впервые за два года вышли в плюс

Рост зарплат и других денежных доходов наконец начал опережать инфляцию. По итогам I квартала 2026 года покупательная способность доходов казахстанцев впервые за долгое время выросла, сообщает Zakon.kz.

Инфляция ослабила хватку

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в I квартале 2026 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 252 619 тенге в месяц. Это на 11,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За тот же период инфляция составила 11,7%, поэтому в реальном выражении доходы населения увеличились на 0,1%.

Главный показатель здесь – не сумма в кошельке, а то, сколько на эти деньги можно купить. Если зарплаты и другие денежные поступления растут быстрее цен, реальные доходы увеличиваются. Если инфляция оказывается выше, покупательная способность, наоборот, снижается.

Фото: Zakon.kz

Самые высокие доходы – в Алматы

Наибольшие среднедушевые денежные доходы зафиксированы в Алматы – 408 182 тенге в месяц.

Далее следуют:

область Улытау – 353 036 тенге;

Астана – 352 811 тенге;

Атырауская область – 323 716 тенге.

Самый низкий показатель зарегистрирован в Туркестанской области – 143 409 тенге. Таким образом, разрыв между регионом с максимальными и минимальными доходами достигает 2,8 раза.

Лучшие показатели по регионам

Наиболее высокий рост номинальных доходов по сравнению с I кварталом прошлого года зарегистрирован в Алматинской области – 19,1%. Следом расположились Карагандинская область (16,4%), Алматы (15,1%) и Восточно-Казахстанская область (14,7%).

Теперь посмотрим эти же показатели по ППС, ведь высокий рост денежных поступлений еще не означает автоматического повышения уровня жизни. Для этого увеличение доходов должно опережать рост цен.

Лучший результат по росту реальных доходов показала вновь Алматинская область (106,3%), за ней в лидерах Карагандинская область (104,5%), Алматы (103,4%) и ВКО (102,8%).

В то же время в отдельных регионах покупательная способность продолжила снижаться. Самые низкие показатели зафиксированы в Атырауской области (91,7%), СКО (92,9%) и Шымкенте (96,1%).

Почему реальные доходы начали расти

Главная причина заключается в замедлении инфляции. Если осенью прошлого года годовой рост цен превышал 12% (в сентябре 2025 года – вообще 12,9%), то к концу первого квартала он снизился до 11%, а во втором квартале продолжил замедляться.

На этом фоне рост доходов населения впервые за продолжительное время смог компенсировать инфляцию. Пока преимущество остается минимальным – всего 0,1%, однако сама смена тенденции означает, что перемены начинаются. Это первый подобный результат за последние два года.

Ранее мы рассказали, какие товары подорожали сильнее всего в 2026 году.