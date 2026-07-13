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Финансы

Квартиры дорожают, но спрос на них растет: что происходит на рынке жилья Казахстана

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После нескольких спокойных месяцев рынок недвижимости неожиданно оживился. За июнь количество сделок купли-продажи жилья увеличилось почти на треть и оказалось самым высоким с начала года. Что стоит за этим всплеском, разбирался Zakon.kz.

Июнь перевернул статистику

За первый месяц лета в Казахстане зарегистрировали 39 053 сделки купли-продажи жилья. Это на 28,4% больше, чем месяцем ранее, когда было оформлено 30 420 сделок.

Более того, июнь оказался самым активным месяцем с начала года. Если в январе было зарегистрировано 27,7 тыс. сделок, в феврале – 27,4 тыс., в марте – 28,5 тыс., в апреле – 35,2 тыс., а в мае активность вновь снизилась до 30,4 тыс., то июнь не только компенсировал это падение, но и установил новый максимум.

Кроме того, впервые в этом году количество сделок превысило показатель аналогичного месяца прошлого года: 39 053 против 33 273.

Лидерами по количеству сделок традиционно стали Алматы (6841), Астана (6436) и Карагандинская область (3772).

При этом рост был зафиксирован во всех регионах страны. Самую высокую динамику показали Мангистауская область (+67,4%), Карагандинская область (+43,4%) и Атырауская область (+40,9%).

цены на жилье, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 14:27

Фото: Zakon.kz

Между фазендой и "однушкой"

Основной объем сделок пришелся на квартиры в многоквартирных домах. В июне было зарегистрировано 29 432 сделки, или 75,4% от общего количества.

Наиболее активно квартиры покупали в Астане, Алматы и Карагандинской области.

Самым востребованным форматом жилья остаются однокомнатные квартиры. За месяц было оформлено 11 348 сделок.

Одновременно вырос интерес и к индивидуальным домам. Их продажи увеличились на 36,7%, до 9621 сделки. Исключением стала только Восточно-Казахстанская область, где количество сделок немного снизилось.

Спрос и инфляция

На первый взгляд такая ситуация выглядит необычно. Обычно подорожание жилья приводит к снижению покупательской активности. Однако сейчас рынок развивается по другому сценарию, объясняет специалист по недвижимости Эльвира Сагандыкова.

Во-первых, свою роль играет сезонный фактор. Лето традиционно считается одним из самых активных периодов на рынке недвижимости. Многие семьи стараются завершить покупку жилья во время отпусков или до начала нового учебного года.

Во-вторых, рынок реализует накопленный спрос. После относительно спокойных первых месяцев года часть покупателей просто перенесла сделки на июнь.

Третья причина – ожидание дальнейшего роста цен. Когда стоимость жилья увеличивается двузначными темпами, многие предпочитают покупать квартиру сейчас, не рассчитывая, что через несколько месяцев она станет дешевле.

В-четвертых, в цены перешел рост себестоимости строительства. Дорожают строительные материалы, инженерное оборудование, логистика и рабочая сила (всего рост на 9,2% год к году), а девелоперы постепенно закладывают эти расходы в стоимость квадратного метра.

Наконец, несмотря на замедление, инфляция в Казахстане остается двузначной – 10,3%.

"В таких условиях недвижимость по-прежнему рассматривается как один из наиболее надежных способов сохранить сбережения".Эльвира Сагандыкова

От Алматы до Петропавловска

Статистика подтверждает, что рост спроса сопровождается дальнейшим повышением цен.

За год новое жилье в среднем по стране подорожало на 14%. Среди крупных городов наиболее заметный рост зафиксирован в Астане (+19,4%), Актобе (+18,4%) и Алматы (+14,4%).

На вторичном рынке квартиры за год прибавили в цене 10,4%. Быстрее всего стоимость выросла в Кокшетау (+14,3%), Талдыкоргане (+13,3%), Астане (+13,2%) и Павлодаре (+12,7%).

При этом в ряде городов цены росли гораздо медленнее. На первичном рынке самые низкие темпы роста зафиксированы в Жезказгане (+1%), Талдыкоргане (+2,9%), Караганде и Кызылорде (по +3,6%). В Петропавловске стоимость нового жилья за год вообще не изменилась. На вторичном рынке медленнее всего дорожали квартиры в Жезказгане (+2,8%), Таразе (+3,8%), Семее (+3,9%), Атырау (+4,9%) и Шымкенте (+5,3%).

Таким образом, июнь показал сразу две тенденции. С одной стороны, рынок жилья заметно оживился после нескольких спокойных месяцев. С другой – цены продолжают уверенно расти. Пока эти процессы не противоречат друг другу: покупатели, судя по всему, предпочитают приобрести жилье сейчас, не рассчитывая на его удешевление в будущем.

Ранее мы назвали города Казахстана с самым дорогим жильем.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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