Шымкентский зной под +48°С выводит из строя технику: важное обращение акимата
Фото: akorda.kz
С 17 по 20 июля 2026 года в Шымкенте задержится экстремальное пекло до +48°С. Техника такие температурные показатели уже не выдерживает, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим с заявлением к жителям города обратилась пресс-служба городского акимата.
Согласно официальной публикации:
"Из-за аномально высокой температуры воздуха часть медиабордов, установленных на городских автобусных остановках, работает с перебоями. В связи с этим для обеспечения их стабильной и безопасной эксплуатации медиаборды будут временно отключены на три дня".
Известно, что за это время специалисты проведут техническую диагностику оборудования, его охлаждение и необходимое техническое обслуживание.
После завершения работ медиаборды вновь будут работать в штатном режиме.
Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Материал по теме
Как аномальную жару превратить в праздник, показали в Шымкенте: видео "разрывает" Казнет
Немного ранее аким Шымкента уже рассказал и показал, как в период сильной жары "поливают" город. Кроме того, городской акимат призвал бизнесменов и жителей города делиться водой в этот непростой период.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript