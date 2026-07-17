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Общество

Шымкентский зной под +48°С выводит из строя технику: важное обращение акимата

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 11:33 Фото: akorda.kz
С 17 по 20 июля 2026 года в Шымкенте задержится экстремальное пекло до +48°С. Техника такие температурные показатели уже не выдерживает, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим с заявлением к жителям города обратилась пресс-служба городского акимата.

Согласно официальной публикации:

"Из-за аномально высокой температуры воздуха часть медиабордов, установленных на городских автобусных остановках, работает с перебоями. В связи с этим для обеспечения их стабильной и безопасной эксплуатации медиаборды будут временно отключены на три дня".

Известно, что за это время специалисты проведут техническую диагностику оборудования, его охлаждение и необходимое техническое обслуживание.

После завершения работ медиаборды вновь будут работать в штатном режиме.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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Немного ранее аким Шымкента уже рассказал и показал, как в период сильной жары "поливают" город. Кроме того, городской акимат призвал бизнесменов и жителей города делиться водой в этот непростой период.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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