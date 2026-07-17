Курс доллара до конца 2026 года назвали экономисты Казахстана
Валюте США дали новый ориентир
Согласно медианному прогнозу участников опроса, курс доллара в среднем за 2026 год составит 500 тенге. В 2027 году аналитики ожидают его на уровне 532,1 тенге, а в 2028-м – 566,6 тенге.
При этом речь идет именно о среднегодовом курсе, а не о стоимости американской валюты на конец каждого года.
Респонденты полагают, что экономика Казахстана сохранит устойчивый рост, хотя его темпы постепенно будут замедляться. По их оценкам, в 2026 году ВВП увеличится на 4,8%, в 2027 году – на 4,6%, а в 2028 году – на 4,3%.
Инфляция будет побеждена, но не в этом году
Одновременно аналитики ожидают дальнейшего снижения инфляции. Если по итогам 2026 года она прогнозируется на уровне 10%, то в 2027 году может замедлиться до 7,8%, а в 2028 году – до 6,8%.
Прогноз по базовой ставке остался без изменений. По ожиданиям рынка, к концу 2026 года она составит 16%, к концу 2027 года снизится до 12,8%, а к концу 2028 года – до 10,6%.
Экономист Руслан Султанов считает, что главный вывод июльского опроса заключается не в отдельных цифрах, а в общей тенденции.
"Главный сигнал июльского опроса не в отдельных цифрах, а в их сочетании. Рынок по-прежнему ожидает устойчивый рост экономики и постепенное снижение инфляции, однако все меньше рассчитывает на ускорение. Консенсус постепенно смещается от сценария быстрого восстановления к сценарию более умеренного и сбалансированного роста".Руслан Султанов
Что будет с нефтью
Прогноз средней цены нефти марки Brent на 2026 год составляет 84,6 доллара за баррель. На 2027 год аналитики ожидают цену 75 долларов, на 2028 год – 71,8 доллара за баррель.
Одновременно участники опроса немного снизили ожидания по внешней торговле. Экспорт товаров и услуг в 2026 году прогнозируется на уровне 94,5 млрд долларов, импорт – 82,7 млрд долларов. К 2028 году эти показатели, по медианному прогнозу, составят 97 млрд и 87,7 млрд долларов, соответственно.
По сравнению с майским опросом ожидания аналитиков стали немного более сдержанными.
Среднегодовой курс доллара на 2026 год пересмотрен с 498,8 до 500 тенге, прогноз по цене нефти Brent снижен с 86,1 до 84,6 доллара за баррель, а ожидания роста ВВП уменьшены с 4,9% до 4,8% в 2026 году и с 4,7% до 4,6% в 2027 году.
В то же время прогноз инфляции на 2027 год немного улучшен – с 8% до 7,8%, тогда как ожидания по базовой ставке остались без изменений. Прогнозы по экспорту и импорту также были пересмотрены в сторону снижения.
Для справки. Макроэкономический опрос Национальный банк проводит с августа 2022 года перед решениями по базовой ставке. В нем участвуют банки, инвестиционные компании, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства. При этом опрос не является прогнозом Нацбанка, а отражает независимые ожидания профессиональных участников рынка.
Ранее мы рассказали, что два крупный мировых банка – Нидерландская финансовая группа ING и американский инвестбанк JP Morgan – дали точно такой же прогноз по курсу доллара к тенге на предстоящие 12 месяцев.