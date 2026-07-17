Курс доллара до конца 2026 года назвали экономисты Казахстана

Национальный банк РК опубликовал результаты июльского макроэкономического опроса. Профессиональные участники финансового рынка обновили прогнозы по основным экономическим показателям на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Валюте США дали новый ориентир

Согласно медианному прогнозу участников опроса, курс доллара в среднем за 2026 год составит 500 тенге. В 2027 году аналитики ожидают его на уровне 532,1 тенге, а в 2028-м – 566,6 тенге.

При этом речь идет именно о среднегодовом курсе, а не о стоимости американской валюты на конец каждого года.

Респонденты полагают, что экономика Казахстана сохранит устойчивый рост, хотя его темпы постепенно будут замедляться. По их оценкам, в 2026 году ВВП увеличится на 4,8%, в 2027 году – на 4,6%, а в 2028 году – на 4,3%.

Инфляция будет побеждена, но не в этом году

Одновременно аналитики ожидают дальнейшего снижения инфляции. Если по итогам 2026 года она прогнозируется на уровне 10%, то в 2027 году может замедлиться до 7,8%, а в 2028 году – до 6,8%.

Прогноз по базовой ставке остался без изменений. По ожиданиям рынка, к концу 2026 года она составит 16%, к концу 2027 года снизится до 12,8%, а к концу 2028 года – до 10,6%.

Экономист Руслан Султанов считает, что главный вывод июльского опроса заключается не в отдельных цифрах, а в общей тенденции.

"Главный сигнал июльского опроса не в отдельных цифрах, а в их сочетании. Рынок по-прежнему ожидает устойчивый рост экономики и постепенное снижение инфляции, однако все меньше рассчитывает на ускорение. Консенсус постепенно смещается от сценария быстрого восстановления к сценарию более умеренного и сбалансированного роста". Руслан Султанов

Что будет с нефтью

Прогноз средней цены нефти марки Brent на 2026 год составляет 84,6 доллара за баррель. На 2027 год аналитики ожидают цену 75 долларов, на 2028 год – 71,8 доллара за баррель.

Одновременно участники опроса немного снизили ожидания по внешней торговле. Экспорт товаров и услуг в 2026 году прогнозируется на уровне 94,5 млрд долларов, импорт – 82,7 млрд долларов. К 2028 году эти показатели, по медианному прогнозу, составят 97 млрд и 87,7 млрд долларов, соответственно.

По сравнению с майским опросом ожидания аналитиков стали немного более сдержанными.

Среднегодовой курс доллара на 2026 год пересмотрен с 498,8 до 500 тенге, прогноз по цене нефти Brent снижен с 86,1 до 84,6 доллара за баррель, а ожидания роста ВВП уменьшены с 4,9% до 4,8% в 2026 году и с 4,7% до 4,6% в 2027 году.

В то же время прогноз инфляции на 2027 год немного улучшен – с 8% до 7,8%, тогда как ожидания по базовой ставке остались без изменений. Прогнозы по экспорту и импорту также были пересмотрены в сторону снижения.

Для справки. Макроэкономический опрос Национальный банк проводит с августа 2022 года перед решениями по базовой ставке. В нем участвуют банки, инвестиционные компании, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства. При этом опрос не является прогнозом Нацбанка, а отражает независимые ожидания профессиональных участников рынка.

Ранее мы рассказали, что два крупный мировых банка – Нидерландская финансовая группа ING и американский инвестбанк JP Morgan – дали точно такой же прогноз по курсу доллара к тенге на предстоящие 12 месяцев.