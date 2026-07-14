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Финансы

Прогноз по курсу тенге сделали иностранные банки

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Мировые финансовые институты оценили перспективы тенге после решения Нацбанка Казахстана отменить обязательную продажу части валютной выручки квазигосударственными компаниями, сообщает Zakon.kz.

Девальвации не будет. Ревальвации тоже

Нидерландская финансовая группа ING, входящая в число крупнейших банков Европы, ожидает, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара к тенге будет находиться в диапазоне 475-500 тенге.

Иными словами, ING ожидает, что в ближайший год тенге останется относительно стабильным: аналитики не прогнозируют ни возвращения доллара к 460 тенге, ни роста значительно выше отметки 500 тенге, комментирует сообщение экономист Эльдар Шамсутдинов.

Схожую оценку ситуации дают и аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков мира – JP Morgan.

Почему решение Нацбанка не изменило прогноз

Поводом для нового анализа стала отмена обязательной продажи 50% валютной выручки квазигосударственными компаниями. Это требование действовало с 2024 года как одна из мер поддержки валютного рынка.

Однако в ING считают, что влияние этого решения не стоит переоценивать.

"Отмена обязательной продажи 50% экспортной валютной выручки квазигосударственными компаниями сама по себе не окажет значимого влияния на рынок, но указывает на сокращение поддержки тенге со стороны государства".ING

По расчетам банка, за последние полтора года квазигосударственные компании продавали на внутреннем рынке около 300 млн долларов в месяц, что составляло примерно 5% общего оборота валютного рынка.

При этом значительно большую роль играли продажи валюты из Нацфонда, зеркальные операции по покупке золота и валютные интервенции регулятора. Их совокупный объем достигал около 1,2 млрд долларов в месяц, или почти 20% рыночного оборота.

Именно поэтому аналитики считают, что отмена требования сама по себе не способна существенно изменить ситуацию на валютном рынке.

Что увидели аналитики из США

В JP Morgan также считают, что рынок отреагировал не столько на само решение, сколько на сигнал регулятора.

"Само изменение не имеет большого практического значения, но сигнал Нацбанка был предельно ясным: курс тенге около 460 слишком крепкий".JP Morgan

При этом в банке полагают, что после периода консолидации интерес инвесторов к операциям Сarry Тrade может восстановиться.

Что же будет определять курс тенге?

По мнению зарубежных экспертов, гораздо важнее отмены обязательной продажи валютной выручки будут другие факторы.

В июне Нацбанк продал лишь 200 млн долларов из запланированных 660 млн долларов средств Национального фонда, перенеся оставшийся объем на последующие месяцы. Если бюджетная консолидация приведет к сокращению трансфертов из Нацфонда, объем продаж иностранной валюты также может снизиться.

Еще одним фактором стали покупки валюты для Единого накопительного пенсионного фонда. За апрель-июнь их объем составил около 1,5 млрд долларов, что частично компенсировало продажи государства и уменьшило поддержку тенге.

Кроме того, аналитики обращают внимание на растущую роль иностранных инвесторов на рынке государственных ценных бумаг Казахстана. Высокие реальные ставки продолжают привлекать нерезидентов, однако одновременно делают курс более чувствительным к внешним и внутренним событиям.

По оценке банкиров, именно сочетание этих факторов – дефицита текущего счета, сохраняющейся инфляции, объемов государственных продаж валюты и поведения иностранных инвесторов – будет определять динамику тенге в ближайшие месяцы.

Рынок уже успокоился

И действительно, после резкого скачка курса в пятницу ситуация на валютном рынке быстро стабилизировалась.

Если по итогам торгов 13 июля средневзвешенный курс доллара подскочил до 477,11 тенге, то уже 14 июля на дневной сессии KASE он снизился сразу на 7,45 тенге – до 468,88 тенге. В обменниках американскую валюту сегодня продают/покупают по 468,94-471,99 тенге.

При этом, как заметил экономист Руслан Султанов, лето 2026 года, похоже, станет периодом заметного оживления всего валютного рынка. Объем торгов долларом на KASE только в июне увеличился на 28%, евро – на 36%, рублем – на 28%, а юанем – почти на 90%.

По итогам первого полугодия тенге укрепился к доллару на 5,1%. Этому способствовали относительно жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка, высокий спрос нерезидентов на государственные ценные бумаги и продолжающееся замедление инфляции, которая в июне снизилась до 10,3%.

Ранее мы рассказали, почему регулятор решил отменить норму об обязательной продаже части валютной выручки квазигосударственными компаниями.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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