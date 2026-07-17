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Финансы

Что будет с экономикой Казахстана: прогноз МВФ

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 11:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Международный валютный фонд обновил прогноз развития мировой экономики. Несмотря на ухудшение ожиданий для многих стран, Казахстан продолжает оставаться лидером мирового развития, сообщает Zakon.kz.

Высокая планка – 4 место в мире

По прогнозу МВФ, в 2026 году ВВП Казахстана увеличится на 4,6%, а в 2027 году – на 4,4%.

С такими показателями республика остается в числе наиболее быстрорастущих стран, представленных в июльском обзоре фонда. Более высокие темпы ожидаются только у Индии (6,4%), Индонезии (5%) и Малайзии (4,7%).

В 2026 году Казахстан разделит четвертую позицию с Китаем, для которого также прогнозируется рост на 4,6%. Однако уже в 2027 году, по оценке МВФ, казахстанская экономика будет расти быстрее китайской – 4,4% против 4,1%.

Для сравнения, прогноз на следующий год для США составляет 2,3%, Польши – 3,4%, Бразилии – 2,4%, Турции – 2,9%, России – 1,1%, Великобритании – 1%, Германии – 0,7%, Франции и Японии – по 0,6%, Италии – 0,5%.

Остальной мир снижает темп

В июльском обзоре фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год до 3%. Причиной названы последствия конфликта на Ближнем Востоке, хотя часть негативного эффекта, по оценке экспертов, компенсируют развитие искусственного интеллекта и ускорение глобального технологического цикла.

Для развитых стран ожидается рост на 1,7%, для государств еврозоны – 0,9%. Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся государств средний показатель составит 3,8%, а для развивающейся Азии – 5%. Как отмечает Ranking.kz, июльский пересмотр оказался неблагоприятным для большинства крупнейших экономик.

МВФ ухудшил прогнозы для всей Еврозоны, Японии, Канады, Турции, Мексики, Саудовской Аравии и ряда других стран. Казахстан оказался в числе немногих государств, оценки для которых сохранились на прежнем уровне.

На чем сегодня растет Казахстан

Прогноз МВФ пока подтверждается текущей статистикой. По данным Министерства национальной экономики, за январь-июнь ВВП страны вырос на 4,1%, ускорившись по сравнению с итогами первых пяти месяцев года.

Главной опорой остается ненефтяной сектор, который с начала года стабильно прибавляет более 5%.

Основной вклад в рост обеспечили строительство (15,2%), обрабатывающая промышленность (9,8%), транспорт (7,1%) и торговля (5,7%). На эти четыре отрасли пришлось около 85% общего прироста ВВП.

При этом вклад каждой из них хорошо заметен и в структуре роста: обрабатывающая промышленность добавила 1,26 процентного пункта, торговля – 0,93 п.п., строительство – 0,79 п.п., транспорт – 0,48 п.п.

Внутри промышленности наиболее высокие темпы демонстрируют производство фармацевтической продукции (43,6%), автомобилестроение (31,6%) и машиностроение в целом (23,1%).

Инвестиции остаются одним из главных факторов роста

За первое полугодие объем инвестиций в основной капитал достиг 9,5 трлн тенге, увеличившись на 9,6%. При этом основную роль играет именно частный бизнес. Частные инвестиции выросли на 21,4%, до 8,2 трлн тенге, обеспечив 87% всех вложений в основной капитал.

Отметим, что правительство рассчитывает завершить 2026 год с ростом ВВП на 6%, что превышает текущий прогноз Международного валютного фонда.

Ранее мы рассказали, как внутренний спрос стал главным источником роста экономики Казахстана.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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